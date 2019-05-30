Güney Kıbrıs nektarin'le Guiness rekorlar kitabına girdi

Larnaka’ya bağlı Ay.Vavatsinya köyünde üretilen çapı 9 santimetre olan 500 gr. ağırlığındaki nektarinin Giunness rekorlar kitabına girdiği belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, nektarinin, geçen yıl yaz ayında, 65 yıldır çiftçilikle uğraşan Eleni Evangelu Plutarhu isimli çiftçi kadın tarafından üretildiğini yazdı.
Gazete Eleni Evangelu Plutarhu’nun elinde artık “Guinness World Records” a ait resmi belgenin bulunduğunu belirtti.
Larnaka’ya bağlı Ay.Vavatsinya köyünde üretilen çapı 9 santimetre olan 500 gr. ağırlığındaki nektarinin Giunness rekorlar kitabına girdiği belirtildi.