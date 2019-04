Güney Kıbrıs, Lute'un bundan sonraki adımını bekliyor

Anastasiadis’in, müzakerelerin yeniden başlaması için, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs için atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un girişimlerinin nasıl devam edeceğini görmeyi beklediği belirtildi

Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, müzakerelerin yeniden başlaması için, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs için atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un girişimlerinin nasıl devam edeceğini görmeyi beklediğini söyledi.

Alithia gazetesinin “Lefkoşa Hazırım Diyor - Lute’un Bir Sonraki Hareketlerini Bekliyor” başlıklı haberine göre, Prodromu, Rum kesiminin Lute’la sürekli temas içerisinde olduğunu ve müzakerelerin yeniden başlaması için, (Lute’un) bu girişimi sürdürmek için hangi yolu seçeceğini görmeyi beklediklerini ifade etti.

Prodromu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, bütün bu süre boyunca, her an, müzakerelerin BM Genel Sekreterinin ortaya koyduğu altı parametre temelinde hemen yeniden başlamasına hazır olmasının haricinde, buna paralel olarak, Lute’un ortaya koyduğu yeni fikirlere yanıt verdiğini de söyledi.

Prodromu, dolayısıyla tercihin ne olacağını ve inisiyatifin ne şekilde devam edeceğini görmeyi beklediklerini, çünkü Rum kesiminin müzakerelerin mutlaka başlaması gerektiğini düşündüğünü ifade etti.

Lute’un fikrinin Crans Montana konferansındaki bileşimle, referans şartlarının incelenmesi için yurt dışına gidilmesi olduğu ve Türk tarafının buna yanıt verip vermediğinin kendisine sorulması üzerine ise Prodromu, Anastasiadis’in geçtiğimiz dönemde, Lute’un işine yardımcı olmak için hem düşünceler ve fikirler ortaya koyduğunu, hem de Lute’un ortaya koyduğu fikirlere olumlu yanıt verdiğini savundu.

Bundan sonrasının ne olacağını görmek için, Lute’tan hareketler beklediklerini yineleyen Prodromu, BM Genel Sekreterinin son raporu konusunda ise, BM tarafından da açıklandığı üzere, raporun bu süre zarfında ele alınmasının beklediğini sözlerine ekledi.

Fileleftheros gazetesi de “Bu Haftadan İtibaren Netleşecek” başlıklı haberinde, BM Genel Sekreteri Guterres’in raporunun Güvenlik Konseyinde tam olarak ne zaman ele alınacağının henüz belirlenmediğini yazdı.

Guterres’in raporunun Güvenlik Konseyinde tam olarak ne zaman ele alınacağının önümüzdeki hafta netleşeceğini yazan gazete, “edindiği bilgilere” göre, Kıbrıs sorunundaki gelişmelerle ilgili görüşmenin Mayıs ayı başında yapılmasına yön verildiğini kaydetti.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Katoliklerin Paskalyası dolayısıyla geçtiğimiz Cuma gününden bu yana kapalı olduğunu ve bunu Ortodoksların Paskalyasının izleyeceğini kaydeden gazete, bu gelişmelerin sonucunda Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşmenin sonraki bir aşmaya kaldığını belirtti.

“Edinilen bilgilerin” görüşmenin 30 Nisan’da yapılmasına dair bir düşünce bulunduğu şeklinde olduğunu yazan gazete, BM’deki yönelimin ise raporun Mayıs ayı başında görüşülmesi şeklinde olduğunu iletti.

Rum kesiminin ise New York’tan gelecek bir sonraki hareketlerin bekleyişi içerisinde olduğunu yazan gazete, Rum kesiminin beklediği ilk şeyin, BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs sorunuyla ilgili iyi niyet misyonu raporunun Güvenlik Konseyinde ele alınması olduğunu yazdı.

Dikkatlerin BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin yapacağı açıklamalara çevrildiğini kaydeden gazete, Güvenlik Konseyinin belirteceği görüşlere önem verilmesinden ötürü, Rum kesiminin, Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesinin başkentlerini, Kıbrıs sorunuyla ilgili tezleri konusunda haberdar etmek için sürekli hareketlerde bulunduğuna işaret etti.

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in Çin ve Rusya devlet başkanlarıyla bugünlerde yapacağı temasların da bu çerçeveye dâhil olduğunu ifade eden gazete, Rum kesiminin beklediği ikinci şeyin ise, Lute’un çabalarının sürmesi olduğunu ekledi.