Güney Kıbrıs Lokmacı dışındaki 8 geçiş kapısını açtı

Rum yönetimi, koronavirüs pandemisi nedeniyle mart ayında kapattığı Lefkoşa Lokmacı dışındaki 8 geçiş kapısını bugün yeniden açtı.

Türk kesiminden Rum kesimine geçecekler iki kategoride değerlendirildi. Birinci kategori işçileri, öğrencileri, Karpaz’da yaşayan Rum ve Maronitleri kapsarken, ikinci kategoride Rum yönetimi vatandaşları ve daimî olarak Rum kesiminde ikamet edenler bulunuyor.

Geçişlerde son 72 saat içerisinde yaptırılmış ve sonucu negatif çıkmış testi sunmak şart.

Rum yönetiminin kararı sonrasında Lefkoşa’daki Ledra Palace ve Metehan sınır kapılarında çok az hareketlilik gözlemlendi.

KKTC Bakanlar Kurulu’nun bugün yapılacak toplantısında güneye gidiş dönüşlerle ilgili de net kuralların belirlenmesi bekleniyor.

PCR TEST SONUCU ŞART… GÜNÜBİRLİK GİDİŞ-DÖNÜŞTE KARANTİNA UYGULAMASI YOK

Cuma günü alınan kararla hafta sonu Babalar Günü olmasından dolayı, Güney’de çalışanlara karantina uygulamasının yapılmayacağı bildirilerek Kuzey’e geçişlerine izin verilmişti.

Bugün, Rum kesiminde çalışan ve Metehan Sınır Kapısı’ndan PCR testini gösterip Rum kesimine geçip tekrar geri dönen vatandaşlara da karantina uygulanmadı.

PİLE’DEKİ KIBRISLI TÜRKLER

Öte yandan bu sabah 09.00’dan itibaren Pileliler için Beyarmudu sınır kapısında toplu PCR testleri yapılmaya başlandı.

Köy muhtarı Veysal Güden’in açıklamasına göre, testler 12 yaşın altındaki çocuklar dışında Pile’de ikamet edenlere uygulanacak. Bunun dışındaki kişilere testler ise 1 Temmuz’dan itibaren uygulamaya girecek koşullara göre yapılacak.

TÜRKİYE’DEN GELİŞLERLE İLGİLİ SON KARAR BUGÜN

Hükümetin 1 Temmuz’dan itibaren “TC’den karantinasız geliş”le ilgili ürettiği kararın bugün toplanacak Bakanlar Kurulu’nda yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, gerek Türkiye’den deniz ve hava yoluyla gerekse Güney Kıbrıs’la kara geçiş kapılarında uygulanacak kuralların, değişen koşullar çerçevesinde ele alarak netleştireceklerini belirtmişti.