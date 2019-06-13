 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Doğadaki canlıları unutmayalım
Doğadaki canlıları unutmayalım
12 0
Park girişine zehirli et attılar
Park girişine zehirli et attılar
15 0
 
YDÜ şampiyonluğa yakın
YDÜ şampiyonluğa yakın
10 0
Cinsel Yönelim Terimleri
Cinsel Yönelim Terimleri
25 0
Türkiye'nin göz bebeği: Bozcaad
Türkiye'nin göz bebeği: Bozcaad
45 0
Rakım 2 bin metrenin üzerinde ve nesli tehlikede
Rakım 2 bin metrenin üzerinde ve nesli tehlikede
7 0
Doğu’da gündem takas
Doğu’da gündem takas
324 0
banner82

"Güney Kıbrıs işbirliklerle istikrar kapısına dönüşmeyi başardı"

banner27

banner315
"Güney Kıbrıs işbirliklerle istikrar kapısına dönüşmeyi başardı"
banner267

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Güney Kıbrıs’ın  üçlü işbirlikleri ve MED7 gibi başka inisiyatifler içerisinde, istikrar kapısına dönüşmeyi başardığını ifade etti.

Fileleftheros gazetesi Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in “Ulusal ve Müttefik Ortamda Savunma Politikası ve Diplomasi” konulu atölye çalışmasında yapmış olduğu konuşmaya yer verdi.

Habere göre Angelidis, üçlü işbirliklerinden söz ederken bunları düzenleyen ilkelerin, “kuşatma, ambargo veya tek temsiliyet” temelinde işlev görmediğini aynı zamanda herhangi bir  ülke aleyhine de yönelmediğini belirtti.

Angelidis bu işbirliklerinin karşılıklı kazanç ve yapıcı  işbirliğinin (win win) ileriye götürülmesi için bir aracı da teşkil ettiğini söyledi.

Rum Yönetimi’nin, dış politikasının artık tek konulu olmadığını; ülkeyi, Doğu Akdeniz’de istikrar ve güvenlik kapısı ile olumlu referans haline dönüştürdüğünü söyleyen Angelidis, Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın deniz bölgelerindeki egemenlik haklarını ihlal ettiğini ileri sürerek; uluslararası hukukun sunduğu her yasal aracı tüketeceklerini ayrıca tüm uluslararası örgütlere yönelik girişimlerde bulunacaklarını ifade etti.

Angelidis açıklamasında Güney Kıbrıs-İsrail-İtalya-Yunanistan arasındaki  Eastmed’e ilişkin  anlaşmadan da söz ederken; bunun büyük bir jeostratejik önemle önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.