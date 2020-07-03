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Güney Kıbrıs, İngiltere'yi B kategorisine dahil etti

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Güney Kıbrıs, İngiltere'yi B kategorisine dahil etti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında bugün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısında İngiltere’nin  B kategorisine dahil edildiği  belirtildi. 
Rum haber kaynaklarına göre, toplantı çerçevesinde, İngiltere’deki  iyi epidemiyolojik görüntünün korunması önkoşuluyla, İngiltere’den 1 Ağustos’tan itibaren uçuşların başlamasına  karar verildiğini duyurdu. 
Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, C kategorisindeki ülkelerin şu ana kadar olan  epidemiyolojik görüntüsü temelinde, Rusya ve İsrail’in, epidemiyolojik göstergelerin değişmesine kadar C kategorisinde kalmaya devam edeceğini belirtti. 
Yoannu, İngiltere’nin de ön koşullu olarak B kategorisine eklendiğini ifade etti. 
Sınır kapılarıyla ilgili bir soru üzerine Yoannu durumun, yakın zamanda değişecek şekilde olmadığını söyledi. 

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