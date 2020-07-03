Güney Kıbrıs, İngiltere'yi B kategorisine dahil etti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında bugün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısında İngiltere’nin B kategorisine dahil edildiği belirtildi.

Rum haber kaynaklarına göre, toplantı çerçevesinde, İngiltere’deki iyi epidemiyolojik görüntünün korunması önkoşuluyla, İngiltere’den 1 Ağustos’tan itibaren uçuşların başlamasına karar verildiğini duyurdu.

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, C kategorisindeki ülkelerin şu ana kadar olan epidemiyolojik görüntüsü temelinde, Rusya ve İsrail’in, epidemiyolojik göstergelerin değişmesine kadar C kategorisinde kalmaya devam edeceğini belirtti.

Yoannu, İngiltere’nin de ön koşullu olarak B kategorisine eklendiğini ifade etti.

Sınır kapılarıyla ilgili bir soru üzerine Yoannu durumun, yakın zamanda değişecek şekilde olmadığını söyledi.