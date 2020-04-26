Güney Kıbrıs'ın şu anki kaybı 1,2 Milyar Euro

Koronavirüsün Rum ekonomisine maliyeti konusundaki değerlendirmelerin ise şu ana kadarki iki aylık dönemde 1,2 milyar Euro’luk bir kayıp olduğu bildirildi

Koronavirüsü salgının etkilerinin, Güney Kıbrıs ekonomisine maliyetinin çok büyük olduğu ifade edildi.

Alithia gazetesi “Hali Hazırda 1,2 Milyar Euro Kaybettik” başlığıyla manşete taşıdığı haberinde, yapılan değerlendirmelere göre, salgınla ilgili kısıtlamalar ve işletmelerin kapanmasının ekonomiye olan zararının günde 20 milyon Euro, ayda ise 600 bin Euro’ya ulaştığını yazdı.

Yetkili bakanlar komitesinin, ekonominin yeniden başlatılmasına ilişkin önerilerini hazırladığını, Salı günü ise önlemlerin gevşetilmesine ilişkin zaman takviminin kesinleştirileceğini belirten gazete, koronavirüsün Rum ekonomisine maliyeti konusundaki değerlendirmelerin ise şu ana kadarki iki aylık dönemde 1,2 milyar Euro’luk bir kayıptan söz ettiğine işaret etti.

Halkın normal hayata dönmeyi ve ekonominin yeniden başlamasını beklediğini, öte yandan ekonomiyle ilgili değerlendirmelere bakıldığında, normal hayata dönüşün tek yol olduğunu ve başka ertelemeye yer olmadığını yazan gazete, aksi halde, koronavirüs salgınının en nihayetinde, 2012-2013 yıllarında yaşanan büyük ekonomik krizden daha da yıkıcı olacağına işaret etti.

Gazete Rum ekonomisinin dört ana bacağı olan turizm, doğal gaz, vatandaşlıklar (altın pasaportlar) ve Rus yatırımlarının, koronavirüs salgını yüzünden eşi benzeri görülmemiş bir sınavdan geçmekte olduğunu da yazdı.

Avrupa ekonomik desteğinin ve turizmin bu kez de Rum ekonomisinin kurtarma tahtası olacağını yazan gazete, öte yandan Rum tarafının kalkınmayla ilgili iki alanda bu ay iki darbe aldığına da işaret etti.

Avrupa Komisyonunun, Güney Kıbrıs’tan, vatandaşlıklarla ilgili yatırım programlarının kaldırılmasına dair bir plan istediğini anımsatan gazete, Moskova’nın ise, çifte vergilendirmeden kaçınılması anlaşmasının iptal edildiğini açıkladığını hatırlattı.

Gazeteye göre Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis ise açıklamasında, bakanlıklar arası komitenin, ekonominin yeniden başlatılmasıyla ilgili ilk aşama ile vatandaşların sokağa çıkmasına ilişkin önlemlerin gevşetilmesine ilişkin öneriyi kesinleştirmek için yarın toplanacağını söyledi.

Bu önerinin Çarşamba günü Bakanlar Kurulu tarafından ilgili kararların alınması için, Salı günü Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e sunulacağını kaydeden gazete, Rum Maliye Bakanı Petridis’in, bakanlıklar arası komitenin, epidemiyoloji kurulu ile danışma komitesinin sunacağı tüm olguları dikkate alacağını vurguladı.