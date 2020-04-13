Güney Kıbrıs'ın planladığı 5 sondaj ertelendi

Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi”nde (MEB) 2020 yılı içerisinde yapılması planlanan 5 sondaj çalışmasının ertelendiği ifade edildi

Koronavirüs salgını ile beraberinde getirdiği ekonomik çöküşün, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi”nde (MEB) 2020 yılı içerisinde yapılması planlanan 5 sondaj çalışmasının ertelenmesine yol açtığı bildirildi.

Politis gazetesi “Korona MEB’deki 5 Sondajı Erteletti… ExxonMobil Resmen Açıkladı, ENI-TOTAL Kısa Süre İçerisinde Açıklayacak” başlık ve spotuyla manşete çektiği haberinde, Rum Yönetimi’nin enerji programının, koronavirüs nedeniyle alt-üst olduğunu yazdı.

Gazete, ENI-TOTAL konsorsiyumunun, 6’ncı parseldeki “Kronos” hedefinde Nisan sonunda yapmayı planladığı sondaj çalışmasını büyük bir ihtimalle erteleyeceğini ve yine bu yıl içerisinde yapmayı planladığı diğer iki sondaj çalışmasının da etkileneceğini kaydetti.

Haberde, şirketin ilerleyen günlerde konuyla ilgili resmi açıklama yapacağı belirtildi.

Gazete, ExxonMobil şirketinin de halihazırda, Rum Enerji Bakanlığı’nı 10’uncu parselde Temmuz ayında yapacağı sondaj çalışmasını 2021 yılının Eylül ayına ertelediğine dair resmi olarak bilgilendirdiğini kaydederek, teyit sondajının da 2022’ye kaldığını yazdı.