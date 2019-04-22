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"Güney Kıbrıs'ın enerji programı devam edecek"

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Rum Sözcü Prodromos Prodromu Türkiye’nin KKTC aracılığıyla BM’ye Doğu Akdeniz’de sismik araştırmalara, ardından da sondajlara başlayacağını ilettiği haberi üzerine “enerji programımız devam edecek” dedi

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"Güney Kıbrıs'ın enerji programı devam edecek"
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Fileleftheros “Suni Kriz Yaratıyor… Türk Meydan Okumalarına Cevap Enerji Programının Devamı” başlıklı haberinde Prodromu’nun “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin cevabı biliniyor. Yorum yapmadan, suni kriz mantığına girmeden enerji programı devam eder,Ulusal Hidrokarbon Fonu’nun kurulmasıyla da Kıbrıs’ın doğal zenginliğinin sorumlulukla, her iki toplumun da yararına değerlendirildiği pek ala biliniyor” dediğini yazdı.
Habere göre Prodromu KKTC’yi “yasadışı devlet” diye niteledi ve “yasadışı devlet tarafından yapılan herhangi bir girişim veya resmî belge yok hükmündedir. BM de bu rejimin var olmadığını söyledi” iddiasında bulundu.
Türkiye’nin KKTC aracılığıyla BM’ye yaptığı bilgilendirmeyi “Türk tarafının keyfî ve yasadışı yaklaşımı zeminindeki daimi tehditleri” diye niteleyen Prodromu “Türkiye Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımıyor ve tanımayan tek devlettir. Ancak Kıbrıs Cumhuriyeti buna, komşu devletler ile yaptığı MEB sınırlandırma anlaşmalarıyla, ABD, Rusya gibi büyük devletlerin ve AB’nin MEB’indeki egemenlik haklarına verdiği destek ile cevap veriyor” dedi.
Prodromu Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in sürekli genişleyen ve yükselen üçlü işbirlikleriyle, ABD ile ilişkilerini geliştirmekle, AB’deki müttefiklerle, MEB’de çıkar sahibi ülkelerden biri olan Fransa ile stratejik ilişkilerini geliştirerek ve özellikle Çin’e gerçekleştireceği ziyaret ve bu çerçevede Çin Cumhurbaşkanı ve Rusya Devlet Başkanı ile yapacağı temaslarla Güney Kıbrıs’ın konumunu diplomatik açıdan geliştirmekte olduğunu söyledi.
Prodromos Prodromu “Başkan her yöntemle Kıbrıs Cumhuriyeti’nin uluslar arası konumunu ve rolünü güçlendiriyor. Zannederim bu şekilde, Türkiye’nin bölgede istikrarsızlaştırma rolü oynayan yegâne ülke olduğuna işaret ediyor” ifadesini kullandı.

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