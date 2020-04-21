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Güney Kıbrıs'ın adı yine bir skandal karıştı

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AB bütçesi aleyhindeki bir dolandırıcılıkla ilgili yeni bir skandal gün yüzüne çıkarken, paraların, ormanlarındaki yangınların takibinin iyileştirilmesi yerine, bir şirketler grubu tarafından Güney Kıbrıs’taki bir kumarhane ile otele gönderildiği yazıldı

Güney Kıbrıs'ın adı yine bir skandal karıştı

Rum kesiminin adının, yeni bir ekonomik skandala karıştığı ifade edildi.

Haravgi gazetesi “Yangın Söndürmeyle İlgili Paralar Kumarhaneye” başlığıyla manşete çektiği haberinde, AB bütçesi aleyhindeki bir dolandırıcılıkla ilgili yeni bir skandalın gün yüzüne çıktığını yazarken, paraların, ormanlarındaki yangınların takibinin iyileştirilmesi yerine, bir şirketler grubu tarafından Güney Kıbrıs’taki bir kumarhane ile otele gönderildiğini kaydetti.

Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Bürosunun (OLAF) konu hakkında araştırma başlattığını yazan gazete, Rum Kara Parayla Mücadele Birimi MOKAS’ın ise konuyla ilgili detaylara sahip olmadığını ifade etti.

Rum Polisinin, konu hakkında bilgi edinmek için zaman istediğini belirten gazete, AKEL partisinin ise açıklama yaparak, toplumun konu hakkında yanıtlar beklediğini belirttiğini ekledi.

Politis gazetesi de haberinde, Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Bürosunun (OLAF)’ın, geçtiğimiz Cumartesi günü Güney Kıbrıs’ın da adının karıştığı, Avrupa ödenekleriyle ilgili bir ekonomik skandalı ifşa ettiğini yazdı.

OLAF tarafından yapılan yazılı açıklamada, merkezi Fransa, İrlanda, Romanya ve İspanya’da bulunan bir şirketler grubunun, AB bütçesi aleyhinde dolandırıcılık yaptığı ve yangınların önlenmesiyle ilgili ödenekleri Güney Kıbrıs’taki bir kumarhane ile otele yönlendirdiği ifade edildi.

Gazete Rum kesimindeki “Cyprus Casinos’un” ise açıklama yaparak, skandalla herhangi bir ilişkisi olduğunu reddettiğini ekledi.

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