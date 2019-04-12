Güney Kıbrıs ile Lübnan enerjide işbirliği arayışında

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, Güney Kıbrıs'la petrol ve gaz alanında bir anlaşma için hazırlık safhasında olduklarını açıkladı

Lübnan ve Güney Kıbrıs, Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz keşif bölgeleri oluşturulması için bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, petrol ve gaz alanında bir anlaşma için hazırlık safhasında olduklarını açıkladı. Güney Kıbrıslı mevkidaşı Nikos Hristodulides ile Beyrut'ta basın toplantısı düzenleyen Basil, "Anlaşmanın noktalarını ve ihtilaflı noktaları ele almak için ilk tarih olarak 7 Mayıs üzerinde anlaştık" dedi. Takvime ilişkin bilgi veren Basil, ikinci aşama olarak Haziran'da bir zirve düzenleneceğini belirtti. Basil, "Eylül'de petrolün paylaşımı konusundaki anlaşmayı tamamlamaya çalışacağız. Böylelikle iki ülkenin hükümetleri anlaşma için görüşmeleri başlatabilir" diye konuştu.

Anlaşmanın içeriğine ilişkin bilgi veren Basil, petrol ile gazın taşınması ve ihracatı için tüm tesisatın paylaşımı gibi konuları kapsayacağını belirtti. Lübnan Dışişleri Bakanı, deneme amacıyla bir kuyunun, sınırın Kıbrıs tarafından gelecek yıl faaliyete geçmesini istediklerini de söyledi.

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulides ise "Hidrokarbon kaynaklarının geliştirilmesi için karşılıklı çerçeve anlaşması sağlanması için görüşmeleri başlatma kararı aldık" dedi. Hristodulides, böyle bir anlaşmanın bölgedeki hidrokarbon potansiyeline yatırım yapmak isteyen uluslararası şirketlere yasal güvenlik sağlayacağını söyledi.

Lübnan ise petrol ve doğal gaz aramaya yönelik ilk anlaşmaya geçtiğimiz yıl imza atmıştı. Fransa'nın Total, İtalya'nın ENI ve Rusya'nın Novatek şirketlerinden oluşan bir konsorsiyuma, Lübnan'ın deniz sahasında yer alan 10 bloktan ikisinde petrol arama ve çıkarma izni verilmişti.