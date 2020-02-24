Güney Kıbrıs ile Fransa arasında işbirliği güçleniyor

Fransız uçak gemisi “Charles de Gaulle’”ün Limasol Limanı’ndaki varlığı ve iki ülke arasındaki ortak tatbikatın, iki ülke ilişkilerinde yeni sayfa açtığı ifade edildi

Güney Kıbrıs ile Fransa arasında savunma alanındaki iş birliğinin güçlendirilmekte olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “İş Birliği Güçleniyor” başlıklı haberinde iki ülke arasındaki savunma alanındaki iş birliğini irdelerken Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Fransız uçak gemisi “Charles de Gaulle”deki etkinlikte yaptığı açıklamaya da yer verdi.

Fransız uçak gemisi “Charles de Gaulle’”ün Limasol Limanı’ndaki varlığı ve iki ülke arasındaki ortak tatbikatın, iki ülke ilişkilerinde yeni sayfa açtığını yazan gazete, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly’nin Güney Kıbrıs’ta Savunma Bakanı Savvas Angelidis’le görüşmesinde iki ülke arasındaki gerek PESCO çerçevesinde gerekse ikili düzeydeki ilişkilerin geliştirilmesi başlıklarını masaya koyduğunu belirtti.

YENİ TATBİKAT

Gazete aynı haberi çerçevesinde, Fransa ile gerçekleştirilen hava ve deniz tatbikatının, başka ülkelerle yapılacak bir dizi tatbikatın başlangıcını teşkil ettiğini yazdı.

Gazete, on beş gün içerisinde, Güney Kıbrıs’ın da ilk kez dahil olacağı ABD-İsrail ve Yunanistan arasında büyük bir hava ve deniz tatbikatının gerçekleştireceğini belirtti.

Habere göre tatbikat, Girit’ten Hayfa’ya kadar Doğu Akdeniz bölgesini kapsıyor.