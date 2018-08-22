Güney Kıbrıs genelinde 2 bin 224 sığınak bulunuyor

Rum Sivil Savunma Teşkilatı’nın, Güney Kıbrıs genelinde 2 bin 224 sığınağa sahip olduğu belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis’in, bir soru üzerine Meclis’e sunduğu verilere dayanarak, vatandaşların savaş durumunda kullanması ihtimali bulunan sığınak sayısının 2 bin 224 olduğunu yazdı.

Sığınaklardan 1641’nin, savaş durumunda ortaklaşa kullanılması olanağını taşıması nedeniyle “kamu alanı” olarak nitelendirildiğini aktaran gazete, 583 sığınağın ise sadece sahipleri tarafından kullanılması nedeniyle “özel veya ortak” şeklinde nitelendirildiğini belirtti.

Gazete bu sığınakların kapasitesinin toplam nüfusun ancak yüzde 30’una denk geldiğini de yazdı.