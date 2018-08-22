banner107
Pulya Festivali'nde Kıbrıs gecesi düzenlendi
Pulya Festivali'nde Kıbrıs gecesi düzenlendi
16 0
Bayram huzur içinde geçiyor
Bayram huzur içinde geçiyor
34 0
Ares'in kursiyerleri yarıştı
Ares'in kursiyerleri yarıştı
42 0
Meril geceleri çok hareketli
Meril geceleri çok hareketli
26 0
Girne’ye modern rezidans
Girne’ye modern rezidans
39 0
Hükümete taş devri göndermesi
Hükümete taş devri göndermesi
74 0
Kurbanlık satışlarında yarı yarıya azalma
Kurbanlık satışlarında yarı yarıya azalma
78 0
Interpol’ün aradığı cinayet sanığı İskele’de yakalandı
Interpol’ün aradığı cinayet sanığı İskele’de yakalandı
34 0
banner82
banner147

Güney Kıbrıs genelinde 2 bin 224 sığınak bulunuyor

banner27

Güney Kıbrıs genelinde 2 bin 224 sığınak bulunuyor
banner137

 Rum Sivil Savunma Teşkilatı’nın, Güney Kıbrıs genelinde 2 bin 224 sığınağa sahip olduğu belirtildi. 
Alithia gazetesi, Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis’in, bir soru üzerine Meclis’e sunduğu verilere dayanarak, vatandaşların savaş durumunda kullanması ihtimali bulunan sığınak sayısının 2 bin 224 olduğunu yazdı.
Sığınaklardan 1641’nin, savaş durumunda ortaklaşa kullanılması olanağını taşıması nedeniyle “kamu alanı” olarak nitelendirildiğini aktaran gazete, 583 sığınağın ise sadece sahipleri tarafından kullanılması nedeniyle “özel veya ortak” şeklinde nitelendirildiğini belirtti. 
Gazete bu sığınakların kapasitesinin toplam nüfusun ancak yüzde 30’una denk geldiğini de yazdı. 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.