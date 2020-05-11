Güney Kıbrıs, Fransa'dan Kıbrıs MEB'i için destek istedi

Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB”i içerisindeki sondaj programlarının ertelenmesiyle birlikte, Türkiye’nin bölgede yeni oldu-bittiler yaratmak maksadıyla çeşitli faaliyetlerde bulunduğunu öne sürülerek, Fransa’nın da bu duruma kayıtsız kalmadığını ve Rum Hükümeti’nin Fransa’dan bu konuda esaslı destek vermesini beklediği kaydedildi

Rum Yönetimi’nin, tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki Türk faaliyetleriyle ilgili destek arayışı içerisinde olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dün, Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile telefon görüşmesi yaptığını yazdı.

Gazete, Türkiye’nin Covid-19 salgınından yararlanarak “MEB” içerisinde “harman dövdüğünü” ve hiçbir esaslı tepki almadığını iddia etti.

Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB”i içerisindeki sondaj programlarının ertelenmesiyle birlikte, Türkiye’nin bölgede yeni oldu-bittiler yaratmak maksadıyla çeşitli faaliyetlerde bulunduğunu öne süren gazete, Fransa’nın da bu duruma kayıtsız kalmadığını ve Rum Hükümeti’nin Fransa’dan bu konuda esaslı destek vermesini beklediğini yazdı.

Gazete, birçok ülkenin şu andaki önceliğinin Covid-19 salgınıyla ve bu salgının ekonomiye etkileriyle mücadele etmek olduğunun anlaşılır olduğunu da belirtti.

Haberde, Hristodulidis’in son günlerde Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan ve bazı diğer AB ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla görüştüğü ifade edildi.

PARTİLERDEN ENDİŞE

Gazete devamla, Rum siyasi partilerden Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği ile Rum Ulusal Halk Cephesi ELAM’ın, ileri sürdükleri “Türk saldırganlığından” endişe duyduklarını ifade ettiklerini yazdı.

Habere göre Ekologlar, Türkiye’nin korona krizinin göbeğinde yeni oldu-bittiler yaratmaya ve Kıbrıs sorununa barış çözümü bulunmasına yönelik her türlü perspektifi mayınlamaya çalıştığını iddia etti.

ELAM ise, uluslararası şirketlerin sondaj çalışmalarını ertelemesinin Türkiye’nin “iştahını kabarttığını” ve önünde de herhangi bir engel bulunmadığını öne sürdü.

ELAM ayrıca, Türkiye’ye hiçbir bedel ödetilemediğini ve gelmiş geçmiş hükümetlerin yanlış icraatlarının bedelini ödediklerini belirtti.