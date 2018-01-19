Güney Kıbrıs ekonomisi büyümeye devam ediyor

Kıbrıs Ekonomik Derneği çarşamba günü düzenlediği ‘Orta dönem görünüm, büyümenin sürdürülebilirliği ve mali istikrar’ konulu panel tartışmasında konuşmacılar, Kıbrıs ekonomisinin 2019’a kadar büyümesinin iyileşerek devam edeceğini; ancak riskin hala sürdüğünü ifade ettiler.



Konuşmacılar, sadece olumlu büyüme oranlarının, ekonominin, takipteki krediler, yüksek özel ve kamu borçlanması ve belirli kategorilerde işsizlik gibi yapısal sorunlarını çözemeyeceğine dikkat çektiler; 2018 ve 2019’da iyi bir büyüme tahmin edilse de son günlerde ekonomide sorunlar yaratan takipteki kredilerin aşırı fazlalığı, tamamlanmayan reformlar ve kötü ekonomik uygulamalar gibi risklerin ekonominin olumlu görünümünü baltalayabileceği uyarısında bulundular.



Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Kıbrıs’taki Daimi Temsilcisi Vincenzo Guzzo, Kıbrıs’ta takipteki kredilerde azaltmanın yavaş olduğunu, düzgün olmadığını söyledi; bu kredilerin hacminin kesin olarak azaltmak için yeni yaklaşımlar gerektiğini vurguladı.



Guzzo, hem özel sektörün borçlarını hem de bankaların takipteki kredilerini azaltmanın, sürdürülebilir büyüme ve mali istikrar için gerekli olduğuna dikkat çekti.



Vincenzo Guzzo, borçlanma ve takipteki krediler sorununu çözmek için özellikle zayıf ödeme disiplini varken büyümeye dayanmanın başarısızlıkla sonuçlanabileceği uyarısında bulundu, şu anki güçlü büyümenin Kıbrıs’a tüm bu sorunları çözmek için iyi bir fırsat verdiğini belirtti.



IMF Kıbrıs Daimi Temsilciliği yetkilisi Maria Heracleous da konuşmasında, ekonomik büyüme ve işsizlikte azalma olmasına rağmen ücretlerin artmadığını ve bunun enflasyonu etkilediğini söyledi.



Heracleous, inşaat sektörünü destekleme niyetlerinin, rekabet edilebilirlik ve denetim teşvik edilerek yeniden değerlendirilmesini önerdi.



Kıbrıs Merkez Bankası Ekonomik Analiz ve Araştırma Müdürü George Kyriakou ise konuşmasında, Merkez Bankası’nın ekonomik büyüme için tahminlerinin 2017 için %3,8; 2018 için %3,4 ve 2019 için %3,2 olduğunu ancak büyük sorunların hala halledilemediğini bildirdi.



Kyriakou, nispeten uygun dış çevre, ekonomide güvene geri dönülmesi, özel yatırımın iyileşmesi ve yeni borçlanmaların desteklenmesi için talebin artmasının ekonominin olumlu görünümleri olduğunu anlattı.



George Kyriakou, sadece gelirin artmasının takipteki krediler sorununu çözmediğini ifade etti.



Maliye Bakanlığı Mali İstikrar Müdürlüğü Ekonomi Müdürü Andreas Charalambous, Kıbrıs’ta son yıllarda geniş tabanlı büyümenin gerçekleştiğini, bu ekonomik durumun, kaliteli turizme, bilgisayarlı yazılım çözümlerine yatırımla, yapısal reformlarla ve büyük yatırım programlarıyla büyüme esaslı genişleme için kullanılması gerektiği görüşünü savundu.



Charalambous, para aklama karşıtı konular ve kısa vadeli maliyet olsa da uluslararası vergilendirmeyle ilgili gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini kaydetti.