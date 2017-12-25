“Güney Kıbrıs dış politikada kendi kimliğini kazandı”

Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis, geçtiğimiz beş yıllık dönemde Güney Kıbrıs’ın dış politikada kendi kimliğini kazandığını, dört Arap ülkesi ve İsrail’le gerçekleştirilen üçlü zirve ve anlaşmaların, kendilerine AB içerisinde daha etkin olma imkanı sağladığını kaydetti

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, beş yıllık görev süresinin tamamlanacak olması sebebiyle Fileleftheros gazetesine söyleşi verdi ve görev süresini değerlendirdi.

Gazetede yer alan söyleşisinde Kasulidis, geçtiğimiz beş yıllık dönemde Güney Kıbrıs’ın dış politikada kendi kimliğini kazandığını, dört Arap ülkesi ve İsrail’le gerçekleştirilen üçlü zirve ve anlaşmaların, kendilerine AB içerisinde daha etkin olma imkanı sağladığını dile getirdi.

İsrail’le ilişkilerinin, hem Güney Kıbrıs hem de İsrail için stratejik bir öneme yükseldiğini, İsrail’le ilişkilerin derinleşmesinin akabinde Arap ülkeleriyle de iyi ilişkiler kurmayı başardıklarını iddia eden Kasulidis, Filistin konusunda ise izledikleri ilkeli politikadan ödün vermediklerini öne sürdü.

Kasulidis, doğal gaz faktörünün dış politikada önemli bir araç olduğuna da vurgu yaparak, doğal gaz yataklarının varlığının konuşulmasının bile, AB’nin enerji güvenliğinin sağlanması için üçüncü bir koridorun, Akdeniz koridorunun gündeme gelmesini sağladığını, bunun EastMed ve diğer projelerden anlaşılabileceğini ifade etti.

Açıklamasının Kıbrıs sorununa ilişkin kısmında Kasulidis bilindik tezlerini dile getirirken, Güney Kıbrıs’taki seçimlerden sonra Kıbrıs sorununun çözümü sürecinin, BM Genel Sekreteri’nin altı parametresinin tüm taraflarca kabulüyle yeniden başlamasının umut verebileceği iddiasında bulundu.

Kasulidis ayrıca, günümüz Türkiye’sinin AB’ye katılım için gerekli olan Kopenhag Kriterlerini yerine getirmeye dahi yaklaşmadığını öne sürerek Türkiye’nin AB üyesi olamayacağı görüşünü yineledi.