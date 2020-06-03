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Güney Kıbrıs, CNN Travel listesinin ilk sırasında

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Güney Kıbrıs, CNN Travel listesinin ilk sırasında

Güney Kıbrıs’ın, turizm merkezi olarak yeniden açılmakta olan ülkelerle ilgili CNN travel listesinde, ilk sırada olduğu ifade edildi.
Fileleftheros gazetesi, CNN’de “Hangi Uluslararası Destinasyonlar Turistler İçin Yeniden Açılıyor” başlığıyla bir röportaj yayımlandığını ve bu röportaj çerçevesinde Güney Kıbrıs’ın, kapılarını turistlere nasıl yeniden açacağına kapsamlı bir şekilde değinildiğini ekledi.

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