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Güney Kıbrıs batık kredide 2. sırada

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Avrupa Bankacılık Kurumu’nun “risk dashboard” verilerine göre, Güney Kıbrıs, en fazla batık kredi göstergesine sahip ülkeler arasında Yunanistan’ın ardından yer aldı

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Güney Kıbrıs batık kredide 2. sırada
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Güney Kıbrıs’ın, en fazla batık krediye sahip olan AB üyesi ülkeler arasında ikinci sırada yer aldığı belirtildi. 
Haravgi gazetesi ekonomi sayfası, Avrupa Bankacılık Kurumu’nun “risk dashboard” verilerine dayanarak, Güney Kıbrıs’ın, en fazla batık kredi göstergesine sahip ülkeler arasında Yunanistan’ın ardından yer aldığını yazdı. 
Habere göre, Güney Kıbrıs’ın 2019 yılının ilk üç ayındaki batık kredi miktarı 6.9 milyar Euro değerinde. 
ENFLASYON 
Haravgi gazetesi bir başka haberinde, Güney Kıbrıs’ın, 2019’da ilk kez, Haziran’da bir önceki yılın aynı dönemine göre olumsuz enflasyon rakamlarına sahip olduğunu yazdı. 
Gazete, Rum İstatistik Birimi’nin verilerine dayanarak elektrik fiyatlarının yükselmesine karşın sanayi ve petrol ürünlerindeki fiyatların azalması nedeniyle enflasyonun, 2019 Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 0.2 oranında azaldığını belirtti. 
Habere göre tüketici fiyat endeksi, Haziran 2019’da, geçen yılın aynı dönemine oranla, yüzde 0.11 artış gösterdi.

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