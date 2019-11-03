banner255
banner69
Başkentte Koray Avcı rüzgarı
Başkentte Koray Avcı rüzgarı
0 0
Öğrenciler doğayla bütünleşti
Öğrenciler doğayla bütünleşti
0 0
 
MTG çok farklı
MTG çok farklı
34 0
Dr. Küçük anı parası tanıtıldı
Dr. Küçük anı parası tanıtıldı
61 0
“Atıl durumdaki emlaklar kamulaştırılacak”
“Atıl durumdaki emlaklar kamulaştırılacak”
50 0
Elektrikte kış tarifesi dönemi
Elektrikte kış tarifesi dönemi
41 0
KTSYD Kupası’nda gecenin galipleri Koopspor ve LAÜ
KTSYD Kupası’nda gecenin galipleri Koopspor ve LAÜ
21 0
banner82

Güney Kıbrıs ayaklı kara para aklama şebekesi

banner27

Güney Kıbrıs ayaklı kara para aklama şebekesi
banner267

Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP), Ukrayna’da batan ve devlet tarafından el konulan bir bankanın paralarının Güney Kıbrıs’ta kurulan bir banka aracılığıyla başka ülkelere aktarılarak, kaçırıldığına ilişkin bir rapor hazırladığı bildirildi.

Politis gazetesi, “Ukrayna’dan 5,5 Milyar Doları Da Temizledik – Ukrayna’nın 5,5 Milyar Doları Yolda Kayboldu – Oligarkların Kıbrıs’taki Dolandırıcılık Ağı” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Ukrayna ve Güney Kıbrıs ayaklı bir kara para aklama şebekesinin varlığına değindi.

OCCRP’nin raporunda, Ukrayna’da faaliyet gösteren “PrivatBank” isimli bankanın iki sahibi Igor Kolomoisky ve Yennadiy Boholiubov’un, bankanın içini boşalttıklarını ve 5 milyar 500 milyon dolara ulaşan bir miktarı, bankanın Güney Kıbrıs’taki şubesi aracılığıyla başka ülkelerdeki şirketlere aktardıklarının belirlendiğine işaret eden gazete, bu raporun Güney Kıbrıs’ta göz ardı edildiğini yazdı.

Haber göre, söz konusu raporda, Rum Merkez Bankası’nın “PrivatBank” isimli bankayı yerel banka statüsünde gördüğü, bu yüzden PrivatBank’ın diğer şubelerinden Güney Kıbrıs şubesine aktarılan yüksek miktarları dikkate almadığı ve incelemediği ifade edildi.

Raporda, PrivatBank’ın yurt dışında şube açma izni alan tek banka olduğunu ve bu ilk şubenin de 1990 yılında Güney Kıbrıs’ta açıldığına dikkat çekilirken, Rum Merkez Bankası’nın bu olayda büyük ihmali bulunduğundan söz edildi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.