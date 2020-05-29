Güney Kıbrıs'a, Ağustos'ta turist akacak

Ağustos ayında Güney Kıbrıs’a yaklaşık 600 bin turist gitmesinin beklendiğini yazan Alithia gazetesi, Rum kesiminin, Avrupa’nın en büyük havayolu şirketlerinden biri olan Macar “WIZZ AIR” şirketiyle, Larnaka Havalimanı’nda bir üs oluşturması konusunda anlaştığını duyurdu

Rum turizmiyle ilgili cesaret verici mesajların devam ettiği ve Ağustos ayında Güney Kıbrıs’a 600 bin turist gitmesinin beklendiği haber verildi.

Rum Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos’un söylediklerine dayanarak, Ağustos ayında Güney Kıbrıs’a yaklaşık 600 bin turist gitmesinin beklendiğini yazan Alithia gazetesi, Rum kesiminin, Avrupa’nın en büyük havayolu şirketlerinden biri olan Macar “WIZZ AIR” şirketiyle, Larnaka Havalimanı’nda bir üs oluşturması konusunda anlaştığını duyurdu.

Şirketin 1 Temmuz’dan itibaren Larnaka havalimanında daimi olarak iki uçağı bulunacağını ve daha sonra uçak sayısının artacağını yazan gazete, hali hazırda var olan seferlere ve destinasyonlara, 7 ülke ve 11 havalimanına yönelik 11 yeni uçuş daha ekleneceğini ifade etti.

Şirketin, Güney Kıbrıs’a yapacağı uçuşlarla ülkeye 300 bin turist getirerek, turizme ivme kazandırmasının beklendiğini yazan gazete, şirketin geçen yıl Güney Kıbrıs’a ve Güney Kıbrıs’tan 800 bin kişi taşıdığını belirtti.

Şirketle yapılan anlaşmanın dün Larnaka havalimanında düzenlenen bir basın toplantısıyla tanıtıldığını yazan gazete, basın toplantısına Rum Ulaştırma, İletişim ve Bayındırlık Bakanı Yannis Karusos yanı sıra Turizm Müsteşarı Savvas Perdios ve Wizz Air CEO’su Jozsef Varadi, Hermes Airports Üst Düzey Yöneticici Eleni Kalogiru ve diğer yetkililerin katıldığını ifade etti.

Haberde, Wizz Air şirketinin, 1 Temmuz’dan itibaren Larnaka’dan aşamalı olarak başlayacağı uçuşların Almanya, Yunanistan, Polonya, Danimarka, Finlandiya ve Romanya’daki havalimanlarıyla ilgili olduğu belirtildi.

Rum Ulaştırma Bakanı Karusos da konuyla ilgili açıklamasında, mümkün olan en iyi şekilde, ülkenin bağlantılarını iyileştirme çabasına başladıklarını dile getirdi ve Wizz Air’la yapılan anlaşmaya atıfta bulundu.

Turizm müsteşarlığının tüm havayolu şirketleriyle sürekli telekonferans yaptığını da dile getiren Karusos, hedeflerinin, Güney Kıbrıs’tan farklı destinasyonlara uçuş yapacak başka şirketler ortaya çıkması olduğunu da belirtti.

Karusos, koronavirüs salgını esnasında, özel uçaklarla Güney Kıbrıs’a gerçekleştirilen uçuşlar konusundaki bir soruya yanıtında ise, gerçekleştirilen uçuşların gerekli izinlere sahip olduğunu ve izne sahip olduğu sürece, hiçbir uçuşun yapılmasının yasaklanmadığını ifade etti.

Bu uçuşlarda tüm güvenlik kurallarına uyulduğunu ve Güney Kıbrıs’a dönen tüm kişilerde aynı protokollerin izlendiğini dile getiren Karusos “virüsün, herhangi bir kişinin ülkeye özel jetle veya yolcu uçağıyla gelip gelmediğinin ayrımını yapmadığını” ifade etti.

Rum Turizm Müsteşarı Savvas Perdios da açıklamasında Wizz Air gibi bir şirketin, koronavirüsü salgınının ortasında üs oluşturmak için Güney Kıbrıs’ı seçmesinin, ada için bir iltifat olduğunu da belirtti.

Perdios, Wizz Air’ın uçacağı ülkelerden gelmesi beklenen yaklaşık 300 bin kişinin, Güney Kıbrıs turizmine büyük bir ivme kazandıracağını da sözlerine ekledi.