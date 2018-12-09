banner237
Vadili'nin, Karpaz sefası
Vadili'nin, Karpaz sefası
225 0
Driftte final heyecanı yaşanacak
Driftte final heyecanı yaşanacak
14 0
Burçlara göre lezzet tercihleri
Burçlara göre lezzet tercihleri
13 0
Yeni Range Rover Evoque’da 48V teknolojisi
Yeni Range Rover Evoque’da 48V teknolojisi
14 0
Biyonik hakem Mert Ercan
Biyonik hakem Mert Ercan
306 0
Kaldırımlar araçların mı yayaların mı?
Kaldırımlar araçların mı yayaların mı?
42 0
Bilboard ışıkları düzgün konulmalı
Bilboard ışıkları düzgün konulmalı
29 0
Lapta cehenneme döndü
Lapta cehenneme döndü
222 0
banner82

Güney Kıbrıs 3 bin yatırımcıya pasaport verdi

banner27

banner210
Güney Kıbrıs 3 bin yatırımcıya pasaport verdi
banner215

Güney Kıbrıs’ta 2017’de 503 yatırımcı ile 510 yatırımcının aile mensuplarına, 2016’da 443 yatırımcı ile 461 yatırımcının aile mensuplarına, 2015’te 337 yatırımcı ve 342 yatırımcının aile mensuplarına, 2014’te ise 214 yatırımcı ile 186 yatırımcının aile mensuplarına pasaport verildi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından 2014-2017 yılları arasında, Güney Kıbrıs’a yatırım yapan yabancı yatırımcılara ve aile mensuplarına 2 bin 996 pasaport verildiği belirtildi.

Haravgi gazetesi, İçişleri Bakanlığı’nca yayımlanan verilere dayanarak, pasaportların özellikle Asya, Doğu Avrupa, Avrupa ülkeleri ve Arap devletlerinden yatırımcılara verildiğini yazdı.
Öte yandan İçişleri Bakanlığı’nın, Güney Kıbrıs’taki yatırım programı temelinde “Kıbrıs vatandaşlığı” almak için başvuran yatırımcıların durumunun tespit edilmesini kontrol edecek kuruluşların seçilmesi için ihaleye çıkma niyetinde olduğu konusunda dün bir açıklama yaptığını yazan gazete, bakanlığın bu amaç için, bir yıllık sözleşmelere sahip olacak 3 kuruluş atamayı düşündüğünü belirtti.
Bunun, Güney Kıbrıs’ı pasaport satmakla suçlayan uluslararası kuruluşlardaki endişeleri dağıtma amacıyla yapılacağını kaydeden gazete, Rum Bakanlar Kurulu’nun ise konuyla ilgili endişeleri dağıtmak için yılda 700 kadar pasaport verilmesine dair bir sınır koymaya karar verdiğini anımsattı.
Gazete haberinde ancak Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün bundan ikna olmadığını ve Rum Bakanlar Kurulu’nun kararından birkaç gün sonra AB’ye, Güney Kıbrıs’ın ileriye götürdüğü değişiklikleri “dekoratif/süs” olarak nitelediği bir rapor sunduğunu kaydetti.
Gazete, 2017’de 503 yatırımcı ile 510 yatırımcının aile mensuplarına, 2016’da 443 yatırımcı ile 461 yatırımcının aile mensuplarına, 2015’te 337 yatırımcı ve 342 yatırımcının aile mensuplarına, 2014’te ise 214 yatırımcı ile 186 yatırımcının aile mensuplarına pasaport verildiğini ekledi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.