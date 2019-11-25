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Güney Kıbrıs, 20 yıl önce de İsrailli ajanların hedefi oldu

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Güney Kıbrıs, 20 yıl önce de İsrailli ajanların hedefi oldu

“Casus van” olayıyla çalkalanan Güney Kıbrıs’ın, 20 yıl önce de İsrailli ajanların hedefi olduğu bildirildi.
Politis gazetesi, Mossad’ın iki ajanı olduğu iddia edilen Woody Hargov ile Igal Demary’nin, yanlarında gerekli tüm teçhizatlarla birlikte 1998 yılında Güney Kıbrıs’a giderek “Nikiforos” tatbikatını izlediklerini yazdı. Aynı şahısların bir ay sonra “Kıbrıs Havayolları” uçağıyla ve şahsi pasaportlarını kullanarak Güney Kıbrıs’a gittikleri ve Rum Polisi ile Rum Milli Muhafız Ordusu’nun sinyallerini takip ettikleri belirtildi.
Gazete, iki ajanın kayıt cihazları aracılığıyla telefon görüşmelerini de kaydettiklerini ancak tutuklandıklarında, kayıt cihazında yalnızca Rum polisinin ceza tahsilatı yaptığı bir ses kaydı bulunduğunu belirtti.
Hiçbir devlet makamının iki ajanın varlığından şüphelenmediğini ve lokanta sahibi olan bir Rum’un, iki ajanın hareketlerinden ve cep telefonları olmasına rağmen sık sık telefon kulübesinden yaptıkları konuşmalardan şüphelenerek polise haber verdiğini kaydeden gazete, iki ajan aleyhinde tutuklama emri çıkarıldığını yazdı.
İki ajanın tasarrufunda son model takip cihazları ve RMMO kışlalarının işaretli bulunduğu haritalar tespit edildiğini belirten gazete, ajanların tutuklanmasının o dönemde Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki ilişkilerin gerilmesine yol açtığını anımsattı.

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