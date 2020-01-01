Güney'in Pompeo’dan güçlü mesajlar beklentisi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Güney Kıbrıs ziyaretinde çok güçlü mesajlar vereceği Rum yönetiminin ikili ve üçlü işbirliklerini sağlamlaştıracağı belirtildi

Rum basını, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun 3 Ocak’ta Ukrayna’dan başlayıp Beyaz Rusya, Kazakistan ve Özbekistan ziyaretlerini 7 Ocak’ta Güney Kıbrıs’la tamamlama kararı çerçevesinde, ziyaretini gerçekleştireceği dönemsel konjonktürün önemine dikkat çekti.

Gazeteler ziyaretin, Türkiye-Libya deniz yetki alanlarını sınırlandırma mutabakatına karşılık Rum-Yunan ve İsrail hükümetlerinin hayata geçirmeye karar verdiği EastMed anlaşmasına imza attığı sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) Libya’ya asker gönderme kararını onaylayacağı ve Libya medyasında, Libya Meclis Başkanı’nın cumartesi günü Güney Kıbrıs’a giderek Rum Meclis Başkanı ile görüşmesi nedeniyle Libya’nın Güney Kıbrıs’la diplomatik ilişkiyi kesmesi taleplerinin yer aldığı bir zamanda gerçekleşeceğine işaret etti.

Güney’de yayımlanan FileleftherosGazetesi “İşbirliklerini Çimentolama… Pompeo’nun Kıbrıs Ziyaretinin Zamansal Konjonktürü Güçlü Destek Mesajı Veriyor… Lefkoşa Amerikan Dışişleri Bakanı’nın Hareketinden Memnun” başlık ve spotlarıyla manşete çektiği haberinde, Pompeo’nun, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın önceki gün resmen teyit ettiği üzere Güney Kıbrıs’a 7 Ocak’ta gerçekleştireceği ziyaretin, vereceği çok güçlü mesajlar dışında Rum yönetiminin ikili ve üçlü işbirliklerini “çimentolayacağı” (sağlamlaştıracağı) görüşünü ortaya koydu.

Gazete Pompeo’nun Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in EastMed doğal gaz boru hattı inşası anlaşmasına imza atmasından birkaç gün sonra gerçekleşecek ziyareti ile “Washington’un üçlü oluşumlara yatırım yaptığı mesajını vereceği” ve Rum Dışişleri Bakanı NikosHristodulidis’le görüşmesinin ardından bu yönde bir açıklama yapmasının beklendiğini kaydetti.

Rum yönetiminin bu gelişmelerden çok memnun olduğu ve Pompeo ziyaretini, bu kritik dönemde destek olarak algıladığı kaydedilen habere göre Hristodulidis, Pompeo’nun Güney’i ziyaretini “önemli ve özlü bir ziyaret. Kıbrıs Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri’nin, olumlu gündem zemininde bütün alanları kapsayan ikili işbirliğini daha da güçlendirme faaliyetlerini görüşme fırsatı bulacağız” sözüyle değerlendirdi.

Habere göre Hristodulidis, Pompeo ile “özellikle Doğu Akdeniz’deki meydan okumalar döneminde, bölgesel gelişmeler, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın bölge ülkeleriyle kurduğu üçlü ittifakları ele alacaklarını, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin sonlandırılmasına Amerikan hükümetinin nasıl yardımcı olabileceği konusunda da görüş alış verişinde bulunacaklarını” söyledi.

Rum yönetimi bu vesileyle “Türkiye’nin faaliyetlerinin sonlandırılmasının, Kıbrıs sorununda özlü müzakerelerin, CransMontana’da koptuğu yerden yeniden başlamasına olanak tanıyacak bir şey olduğu” mesajını verecek.

PolitisGazetesi, haberi “Dışişleri Bakanı’ndan Pompeo Ziyaretinden İyi Beklentiler… Türkiye’nin Bölgede Neden Olduğu Kriz Görüşme Konuları Arasında” başlığıyla aktardı.

Politis başka bir haberinde ise, Libya medyasında, Güney Kıbrıs’a karşı, diplomatik ilişkilerin kesilmesi de dahil önlem alınması talepleri yer aldığını ancak bunların Rum yönetimini endişelendirmediğini, Libya maslahatgüzarının dün Rum Dışişleri Bakanlığı ile temas ettiğini ve bazı teyitler verdiğini ancak Rum Dışişleri Bakanı’nın dün konu hakkında Mısır ve Suudi Arabistan Dışişleri bakanları ile telefon görüşmesi yaptığını yazdı