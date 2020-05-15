Güney'in ilk 3 aylık işsizlik oranı yüzde 7,3

Güney Kıbrıs’ta, 2020 yılının ilk üç ayında, işsizlik oranının yüzde 7,3’e ulaştığı haber verildi.

Bu rakamın 2019 yılının aynı dönemine göre azaldığını yazan Alithia gazetesi, Rum İstatistik Dairesinin verilerine göre, 2020 yılının ilk üç ayında Güney Kıbrıs’taki işsizlerin rakamının 32 bin 803, işsizlik oranının ise yüzde 7,3 olduğunu belirtti.

Gazete, 2019 yılının aynı döneminde ise, işsizlerin rakamının 39 bin 252, işsizlik oranının ise yüzde 8,8 olduğunu ekledi.

ERTELENEN BORÇLARIN MİKTARI

Öte yandan gazete, Rum Merkez Bankasının açıklamasına dayanarak, 2020 yılının Aralık ayına kadar ödenmeyecek olan ertelenmiş borçların tutarının 894 milyon Euro; borçları ertelenmesi istenen kredilerin değerinin ise 7,39 milyar Euro olduğunu yazdı.

AVRUPA KOMİSYONUNDAN GÜNEY KIBRIS’A SEKİZ UYARI MEKTUBU

Haravgi gazetesi ise “Kara Para Aklama Skandallarıyla İlgili Olarak Komisyon’dan Yeni Sitem” başlıklı haberinde, Avrupa Komisyonunun, ihlal işlemleriyle ilgili aylık kararları çerçevesinde, Güney Kıbrıs’la ilgili olarak sekiz uyarı mektubu ve bir gerekçeli görüş yanı sıra, bir durumla ilgili olarak Güney Kıbrıs’ın AB mahkemesine sevk edilmesine karar verdiğini iletti.