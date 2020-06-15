Güney, en pahallı ülkeler sırlamasında 40. sırada

Dünya Bankası bünyesindeki Uluslararası Karşılaştırma Programı temelinde Güney Kıbrıs’ın dünyadaki en pahalı ülkeler listesinde 40’ıncı sırada yer aldığı belirtildi.

Alithia gazetesi,Uluslararası Karşılaştırma Programı’nın her altı yılda bir dünyadaki ülkelerdeki fiyatları toplayarak karşılaştırma yaptığını yazdı.

Uluslararası Karşılaştırma Programı’nın 200 ülkenin dahil olduğu 2017 yılı bazındaki araştırması neticesinde dünyanın en pahalı ülkesinin, fiyatların dünya ortalamasının yüzde 105 katı olan Bermuda Adaları olduğunu yazan gazete, Güney Kıbrıs’ın ise listede 40’ıncı sırada yer aldığını belirtti.