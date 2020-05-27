Güney ekonomisi 2013'e geriledi

“Kıbrıs Üniversitesi” Ekonomik Araştırma Merkezi’nin yeni tip koronavirüsün ekonomiye etkilerine dair yeni verilerine dayanarak ekonomik ortamda kötüleşme yaşanan Mayıs 2020’de Ekonomik Konjonktür Göstergesi’nin bir önceki aya göre 4,1 puan gerilediği ve ekonomik kriz yaşanan 2013’ün ikinci çeyreği seviyesine düştüğü belirtildi

Güney Kıbrıs ekonomisinin Mayıs 2020’de, ekonomik kriz yaşanan 2013’ün ikinci çeyreği seviyesine gerilediği bildirildi.

Alithia ve Fileleftheros, “Koronavirüs Ekonomik Ortamı Kötüleştirdi… 2013 Seviyesine Ulaştı” başlıklı haberinde “Kıbrıs Üniversitesi” Ekonomik Araştırma Merkezi’nin yeni tip koronavirüsün ekonomiye etkilerine dair yeni verilerine dayanarak ekonomik ortamda kötüleşme yaşanan Mayıs 2020’de Ekonomik Konjonktür Göstergesi’nin bir önceki aya göre 4,1 puan gerilediği belirtildi.

“KIBRIS BANKASI” YILIN İLK ÇEYREĞİNDE 26 MİLYON EURO ZARAR AÇIKLADI

Alithia ve diğer gazeteler Rum tarafında faaliyet gösteren “Kıbrıs Bankası”nın, bu yılın ilk çeyreğinde 26 milyon Euro zarar açıkladığını bildirdi.

Habere göre, 2019’un ilk çeyreğinde 95 milyon Euro kâr açıklayan “Kıbrıs Bankası”, 2020’nin ilk çeyreğinde, 26 milyon Euro zarar açıkladı. Bankanın 31 Mart 2020 itibarıyla toplam mevduatlarının 16 milyar 200 milyon Euro’ya ulaştığı ancak 2019’un aynı dönemindeki toplam mevduatın 16 milyar 690 milyon Euro (yüzde 3 düşüş) olduğu belirtildi. Bankanın takipteki kredi miktarının 3 milyar 740 milyon Euro (toplam kredilerinin yüzde 29’u) olduğu da kaydedildi.

Bankanın CEO’su Panikos Nikolau 20 Mayıs 2020’ye kadar işletmelerden 3,7 milyar ( yüzde 72) Euro, özel kişilerden de 2 milyar Euro’luk(yüzde 52) kredi taksiti erteleme talebi aldığını açıkladı.