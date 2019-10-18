banner255
banner69
Çakar, Girne Havaalanı’na inecekmiş!
Çakar, Girne Havaalanı’na inecekmiş!
413 0
Cimnastikçiler Düzova’yı coşturdular
Cimnastikçiler Düzova’yı coşturdular
12 0
 
Bir bu eksikti
Bir bu eksikti
196 0
Girne’de antrenman sahası, büyük sorun
Girne’de antrenman sahası, büyük sorun
318 0
Altın Ayakkabının sahibi yine Messi
Altın Ayakkabının sahibi yine Messi
21 0
175 0
Hentbol Liglerinde nefes kesen yarış
Hentbol Liglerinde nefes kesen yarış
26 0
banner82

Güney'e Eylül'de rekor turist gelişi

banner27

Güney'e Eylül'de rekor turist gelişi
banner267

Güney Kıbrıs’ın Eylül ayında turist gelişlerindeyeni bir rekor yakaladığı, 2018 Eylülü’nde 520 bin 138 olan turist sayısının Eylül 2019’da yüzde 0,9 artarak 524 bin 707’ye ulaştığı haber verildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Ocak-Eylül 2018’de 3 milyon 239 bin 760 olan turist gelişlerinin bu yılın aynı döneminde yüzde 0,6 artarak 3 milyon 260 bin 546’ya yükseldiğini yazdı.

Haberde, Eylül 2019’da Rusya’dan gelen turist sayısında yüzde 2,9 İsrail’den gelen turist sayısının da yüzde 12 artış; İsveç’ten gelen turist sayısı geçen yılla aynı düzeyde; İngiltere’den gelen turist sayısında yüzde 2,9 ve Almanya’dan gelen turist sayısında da yüzde 25,7 düşüş kaydedildiği belirtildi.

Habere göre, Rum Turizm Müsteşarlığı ile Larnaka ve Baf havalimanlarının işletmecisi Hermes Airpotrs, Alman havayolu şirketi “Condor” ile anlaşma yaptı. Anlaşma, gelecek yıldan itibaren Almanya’nın 4 havalimanından (Frankfurt, Münih, Duesseldorf ve Leipzig) Baf havalimanına haftalık 8 uçuş yapılmasını öngörüyor.

Nisan-Kasım 2020 dönemini kapsayacak bu güzergah ile Güney Kıbrıs’a  giden yolcu sayısının yaklaşık 100 bin artması öngörülüyor.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.