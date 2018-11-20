Güney'e Ekim ayında gelen turist sayısında rekor

Güney Kıbrıs’a Ekim ayında gelen turist sayısının rekor düzeyde olduğu belirtildi.

Alithia gazetesi, araştırma sonuçlarına dayanarak, Güney Kıbrıs’a Ekim 2018’de gelen turist sayısının, Ekim 2017’ye (406 bin 870 turist) oranla yüzde 6.6 artarak 433 bin 617’ye yükseldiğini yazdı.

Gazete, Ocak-Ekim 2017’de 3 milyon 408 bin 473 olan turist sayısının, 2018 yılının aynı döneminde yüzde 7.8 artarak 3 milyon 673 bin 377’ye yükseldiğini de belirtti.

Birleşik Krallık’tan gelen turistlerin sayısının, 2017 yılına oranla 2018’de yüzde 12 arttığını belirten gazete, Rus turistlerin sayısının ise 2017 yılına kıyasla, bu yıl içerisinde yüzde 4.5 oranında azaldığını yazdı.