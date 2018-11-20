banner107
Tarihi postane restore bekliyor
Tarihi postane restore bekliyor
35 0
Diz sakatlıkları moral bozdu
Diz sakatlıkları moral bozdu
98 0
Gergin maç berabere tamamlandı
Gergin maç berabere tamamlandı
378 0
Rusya'dan gelip, 415 şiş yiyerek rekor kırdı
Rusya'dan gelip, 415 şiş yiyerek rekor kırdı
31 0
Mağusa'nın, Girne aşkı
Mağusa'nın, Girne aşkı
99 0
Cevdet, Kocaeli’de başarıya sürüyor
Cevdet, Kocaeli’de başarıya sürüyor
41 0
65’inci yaşa görülmemiş kutlama
65’inci yaşa görülmemiş kutlama
56 0
Biri Türk Ocağı'nı durdursun
Biri Türk Ocağı'nı durdursun
103 0
banner82

Güney'e Ekim ayında gelen turist sayısında rekor

banner27

banner210
Güney'e Ekim ayında gelen turist sayısında rekor
banner192

Güney Kıbrıs’a Ekim ayında gelen turist sayısının rekor düzeyde olduğu belirtildi.
Alithia gazetesi, araştırma sonuçlarına dayanarak, Güney Kıbrıs’a Ekim 2018’de gelen turist sayısının, Ekim 2017’ye (406 bin 870 turist) oranla yüzde 6.6 artarak 433 bin 617’ye yükseldiğini yazdı.
Gazete, Ocak-Ekim 2017’de 3 milyon 408 bin 473 olan turist sayısının, 2018 yılının aynı döneminde yüzde 7.8 artarak 3 milyon 673 bin 377’ye yükseldiğini de belirtti.
Birleşik Krallık’tan gelen turistlerin sayısının, 2017 yılına oranla 2018’de yüzde 12 arttığını belirten gazete, Rus turistlerin sayısının ise 2017 yılına kıyasla, bu yıl içerisinde yüzde 4.5 oranında azaldığını yazdı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.