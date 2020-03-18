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Güney'e 21 Mart'tan itibaren yurt dışından uçuşlar yasaklandı

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Güney’e uçuş yasağı 14 gün geçerli olacak ve bu sürenin sonunda durum yeniden değerlendirilecek. İhtiyaç durumunda, vatandaşlarını ve ülkeye giriş hakkına sahip olanları tahliye için Atina ve Londra’ya özel charter uçuşlar düzenleyecek. Atina ve Londra’dan tahliye edilenler, ülkeye girdiği andan itibaren 14 gün, belirlenen yerlerde karantinaya alınacak

Güney'e 21 Mart'tan itibaren yurt dışından uçuşlar yasaklandı

Rum yönetimi, covit-19 önlemleri kapsamında aldığı önlemleri sertleştirdi. Dün aldığı kararla havaalanlarını, ticari mal (kargo) nakliyesi dışındaki bütün uçuşlara kapattı.

Alithia “Kıbrıs Semaları 21 Mart’a Kadar Kapanıyor… Yeni Sert Önlemler: Yunanistan, İngiltere,  Rusya ve Almanya dahil Birçok Ülkeden Uçuşlar, Ticari Mal Nakliyesi Dışında Yasaklanıyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde uçuş yasağının 21 Mart Cumartesi saat 03.00’te başlayacağını, yurtdışında olup da Güney’e dönmek isteyen Rumları ve diğer hak sahiplerinin sağlık belgesi gösterme emrinin 21 Mart’a kadar geçerli olduğunu belirtti.

Gazeteye göre sağlık belgesi gösterme zorunluluğundan sadece sağlık sebebiyle yurtdışına çıkmış kişiler, çıkışları ve tedavileri sırasında kendilerine refakat edenler, iş ve meslek gereği kısa süreliğine yurtdışına gidenler, Viyana Sözleşmesi tahtında ülkeye giriş yapmaya hakkı olanlar muaf tutuldu.

Güney’e uçuş yasağı 14 gün geçerli olacak ve bu sürenin sonunda durum yeniden değerlendirilecek. İhtiyaç durumunda, vatandaşlarını ve ülkeye giriş hakkına sahip olanları tahliye için Atina ve Londra’ya özel charter uçuşlar düzenleyecek. Atina ve Londra’dan tahliye edilenler, ülkeye girdiği andan itibaren 14 gün, belirlenen yerlerde karantinaya alınacak. Karantina uygulamasından sadece tedavi amacıyla yurtdışına gidenler muaf tutulacak. Bu kişiler, tedavilerinin kesintisiz devam etmesi için kendi evlerinde izole kalacak.

Rum yönetimi dünkü kararı ile Bahreyn, Beyaz Rusya, Belçika, Bulgaristan, Mısır, Estonya, Almanya, Macaristan, İrlanda, İsrail, Ürdün, Letonya, Lübnan, Litvanya, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Katar, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, İsveç, İsviçre, Ukrayna, Birleşik Krallık ve Yunanistan’dan uçuşları yasakladı.

Fileleftheros uçak seferlerinin önümüzdeki cumartesi sabahından itibaren 14 günlüğüne durdurulduğunu, havacılık şirketlerinin de halihazırda Güney Kıbrıs’a uçuşlarını Nisan sonuna kadar askıya aldığını yazdı.

Pazartesi akşamı Londra’dan Larnaka ve Baf havaalanlarına giden 71 yolcuyu, sağlık belgeleri olmadığı için uçaklardan indirilmeyip geri gönderilmek istenmesi üzerine yaşanan kriz, yolcuların inişine izin verilmesi ve Trodos’taki otellerde karantinaya alınmasıyla sonlanmadı.

Gazete Trodos’taki otellerde sunulan şartların olumsuzluğundan (sabun v.b. gerekli hijyen malzemesi ve gıda olmaması) şikayet edilmesi üzerine Rum yönetiminin “Forest Park” ve “Jubilee” isimli otellerini kiralayarak karantinadaki yolcuları 13 gün daha karantinada kalacakları bu otellere nakletmeye başladığını yazdı.

Politis de haberi manşetten “Belge Olmadan Da Kıbrıs’a Dönüş… –Üniversite Öğrencileri Dışında- Yurtdışındaki Ülkelerde Mahsur Kalanlara Çözüm… 21 Marttan İtibaren 14 Günlüğüne Kıbrıs’a Uçak Seferleri Yasaklandı…  Hükümet Geri Getirmek İçin (Uçak) Kiralama Niyetinde” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Gazete Rum yönetiminin, sağlık raporu olmayan yolcu taşıyacak havayolu şirketlerine, yolcu başına 2 bin 937 Euro para cezası uygulayacağını da yazdı.

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