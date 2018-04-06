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Güney'den Rusya'ya nükleer sitemi

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Rum Meclis Başkanı Şilluris, Akkuyu’daki nükleer santral konusunda Rusya’nın tavrına ilişkin hayal kırıklığını ifade etti

Güney'den Rusya'ya nükleer sitemi
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Güney'de yayımlanan Politis gazetesi "Şilluris De Aynı Fikirde Değil - Meclis Başkanı Da Akkuyu Konusunda Rusya Açısından Hayal Kırıklığına Uğramış” başlıklı haberinde, Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Stanislav Osadchiy’nin, “Rum yetkililerin Akkuyu’daki santralin güvenliği konusunda ikna oldukları” imasında bulunduğu açıklamaları yüzünden zor durumda kaldığını yazdı.
Elindeki bilgilere göre, Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in de konuya tepki gösterdiğini yazan gazete, Şilluris’in Rusya’nın tavrına ilişkin hayal kırıklığı ifade ettiğini belirtti.
Elindeki “güvenilir bilgilere” dayanarak, Şilluris’in de, Akkuyu Nükleer Santrali’ni inşa edecek Rus devlet şirketi “Rosatom” yetkililerinden santralin güvenliğine ilişkin çevre etki raporunu istediğini, ancak raporun Türkiye hükümetine ait olduğu yanıtını aldığını kaydeden gazete, Rum Enerji Bakanlığı yetkililerinin de Rosatom şirketi temsilcileriyle yaptıkları başka bir görüşmede de aynı yanıtı aldıklarını anımsattı.
Şilluris’in Rosatom yetkilileriyle görüşmesinin 2017 yılında gerçekleştiğini yazan gazete, Şilluris’in, Güney Kıbrıs’ın komşu ülke olarak bu meselede söz sahibi olduğunu, ancak siyasi durum yüzünden iletişimin mümkün olmadığını söylediğini iletti.
Gazete Şilluris’in başka tehlikelerle ilgili endişelerinin haricinde, Kuzey Kıbrıs’ın Akkuyu’da üretilecek elektrikten alma olasılığı fikrine de karşı  olduğunu belirttiğini yazdı.
 

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