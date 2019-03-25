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Güney'den Kıbrıslı Türkler için özel sağlık düzenlemeleri

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“Kıbrıs Cumhuriyeti” tarafından kontrol edilen bölgelerde daimi ikameti olmasa bile, Güney Kıbrıs’ta çalışan Kıbrıslı Türklerin ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, yeni sağlık sisteminin sunduğu hizmetlerden yararlanabilecek

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Güney'den Kıbrıslı Türkler için özel sağlık düzenlemeleri
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Kıbrıslı Türklerin, Güney Kıbrıs’ta geçerli olan ve “GESİ” olarak bilinen Genel Sağlık Sistemi Yasası temelinde hak sahibi olmadığı, bu nedenle Kıbrıslı Türkler için özel bir düzenleme yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Politis gazetesi “Kıbrıslı Türkler İçin Düzenleme” başlıklı haberinde, ne Kıbrıslı Türklerin ne de KKTC’de yaşayan ve “mahsur” olarak nitelendirilen Rumların, GESİ sistemine dahil olmadığını, buna bağlı olarak, Sağlık Sigortası Kurumu (OAY) Yönetim Kurulu’nun, bu konuda bazı düzenlemeler yapılmasına karar verdiğini yazdı.

Gazete OAY’ın kararıyla birlikte, “Kıbrıs Cumhuriyeti” tarafından kontrol edilen bölgelerde daimi ikameti olmasa bile, Güney Kıbrıs’ta çalışan Kıbrıslı Türklerin ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, yeni sağlık sisteminin sunduğu hizmetlerden yararlanabileceğini belirtti.

Bu özel düzenlemeyle hazırlanacak yeni yönetmenliğin, “mahsurları” ve bakmakla yükümlü oldukları kişileri de kapsayacağını belirten gazete, GESİ ile ilgili yasanın, sistemden faydalanabilecek kişileri, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nde ayrıca Kıbrıs’taki Birleşik Krallık egemen İngiliz Üs bölgelerinde daimi ikamet eden kişiler olarak belirlediğini anımsattı.

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