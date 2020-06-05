Güney'deki koronavirüs vakalarının yüzde 20'si sağlık çalışanları

Güney'de koronavirüs vakalarının yüzde 20’sinin(190 kişi) sağlık sektöründen, bunlardan yüzde 4.1’nin ise doktor, yüzde 10.1’nin hemşire-hasta bakıcı, yüzde 1.4’nün sağlık çalışanı, yüzde 4.4’nün yardımcı personel olduğu belirtildi

Rum basınından Alithia gazetesinin bir haberinde, Kıbrıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kamu Sağlığı ve Epidemiyoloji öğretim görevlisi Yorgos Nikolopulos tarafından sunulan koronavirüs ile ilgili verilere yer verdi.

Habere göre, Güney Kıbrıs’ta 2 Haziran tarihine kadar 952 koronavirüs vakası tespit edildi.

Ölü sayısının, yüzde 2.5’e denk gelen 24 olarak kaydedildiğini yazan gazete koronavirüs vakalarının yüzde 20’sinin(190 kişi) sağlık sektöründen, bunlardan yüzde 4.1’nin ise doktor, yüzde 10.1’nin hemşire-hasta bakıcı, yüzde 1.4’nün sağlık çalışanı, yüzde 4.4’nün yardımcı personel olduğunu belirtti.

Yerel bulmanın yüzde 82.7’ye denk gelen 667 olduğunu, bunların epidemiyolojik geçmişinin bilindiğini belirten gazete, bunlardan 83’nün(yüzde 12.4) Aradip Belediyesi, 57’sinin (yüzde 8.6) Baf Genel Hastanesi ile ilişkili olduğunu yazdı.

Gazete ölümlere ilişkin olarak ise 9 ölümün, Larnaka bölgesi, 7’sinin Baf, 3’nün Güney Lefkoşa, 3’nün “Mağusa bölgesi” , 2’sinin ise Limasol’dan olduğunu belirtti.