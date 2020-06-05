banner411
banner69
Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası
Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası
103 0
Kupada yarı final eşleşmeleri belirlendi
Kupada yarı final eşleşmeleri belirlendi
360 0
 
Böyle görev yeri mi olur?
Böyle görev yeri mi olur?
258 0
THY uçuşlarında iki yeni önlem
THY uçuşlarında iki yeni önlem
150 0
Ordu, ABD'nin kalbine indi
Ordu, ABD'nin kalbine indi
55 0
Formula 1’de sezon Avusturya’da başlıyor
Formula 1’de sezon Avusturya’da başlıyor
36 0
36 0
banner460

Güney'deki koronavirüs vakalarının yüzde 20'si sağlık çalışanları

banner27

Güney'de koronavirüs vakalarının yüzde 20’sinin(190 kişi) sağlık sektöründen, bunlardan yüzde 4.1’nin ise doktor, yüzde 10.1’nin hemşire-hasta bakıcı, yüzde 1.4’nün sağlık çalışanı,  yüzde 4.4’nün  yardımcı personel olduğu belirtildi

Güney'deki koronavirüs vakalarının yüzde 20'si sağlık çalışanları

Rum basınından Alithia gazetesinin bir haberinde, Kıbrıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kamu Sağlığı ve Epidemiyoloji öğretim görevlisi Yorgos Nikolopulos tarafından sunulan  koronavirüs ile ilgili verilere yer verdi. 
Habere göre, Güney Kıbrıs’ta 2 Haziran tarihine kadar 952 koronavirüs vakası tespit edildi.
Ölü sayısının, yüzde 2.5’e denk gelen 24 olarak kaydedildiğini yazan gazete koronavirüs vakalarının yüzde 20’sinin(190 kişi) sağlık sektöründen, bunlardan yüzde 4.1’nin ise doktor, yüzde 10.1’nin hemşire-hasta bakıcı, yüzde 1.4’nün sağlık çalışanı,  yüzde 4.4’nün  yardımcı personel olduğunu belirtti. 
Yerel bulmanın yüzde 82.7’ye denk gelen 667 olduğunu, bunların epidemiyolojik geçmişinin bilindiğini belirten gazete, bunlardan 83’nün(yüzde 12.4) Aradip Belediyesi, 57’sinin (yüzde 8.6) Baf Genel Hastanesi ile ilişkili olduğunu yazdı. 
Gazete ölümlere ilişkin olarak ise 9 ölümün, Larnaka bölgesi, 7’sinin Baf, 3’nün Güney Lefkoşa, 3’nün “Mağusa bölgesi” , 2’sinin ise Limasol’dan  olduğunu belirtti. 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.