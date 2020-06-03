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Güney'deki casus van olayıyla ilgili bir kişi daha yakalandı

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Güney'deki casus van olayıyla ilgili bir kişi daha yakalandı

Casus van olayıyla ilgili, aleyhinde uluslararası tutukluluk emri bulunan Avraam Shahak Avni’nin dün, Larnaka Havalimanı’nda gözaltına alındığı bildirildi.
Politis gazetesi, Avni’nin polis merkezine götürülerek sorgulandığını ve akabinde serbest bırakıldığını yazdı.
Gazete, casus van olayının patlak verdiği dönemde, iki İsraillinin şirketlerinin faaliyetleriyle ilgili epey tantana çıkmış olmasına rağmen, polisin bu kişilere ayrıcalık yaptığının görüldüğünü ve bu kişilerin tutuklanmadığını, mahkemeye çıkarılmadığını ve diğer davalarda olduğu gibi, bu kişiler için herhangi bir hapislik kararı çıkmadığını belirtti.

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