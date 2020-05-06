Güney'deki aile trajedisinin sebebi G-3 tüfeği

İlias Harpas isimli RMMO seferisinin dün saat 18.00 sularında, terhisi sırasında RMMO tarafından kendisine zimmet edilen G-3 tipi askerî tüfek ile kız kardeşi Maria’yı, annesinin gözü önünde, başından vurarak öldürdüğü belirtildi

Larnaka’nın Klavdia köyünde 23 yaşındaki Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) seferisi, 2 aylık hamile kız kardeşini doğum gününde, annesinin gözü önünde, RMMO’dan zimmetli G-3 tüfeği ile başından vurdu.

Fileleftheros’un “Hamile Kadına Ölümcül Kurşun… Maria’nın Doğum Günüydü ve Dün Sevdiğinden Evlenme Teklifi Bekliyordu” başlığıyla manşete çektiği habere göre, İlias Harpas isimli RMMO seferisi dün saat 18.00 sularında, terhisi sırasında RMMO tarafından kendisine zimmet edilen G-3 tipi askerî tüfek ile kız kardeşi Maria’yı, annesinin gözü önünde, başından vurarak öldürdü. Dün doğum günü olan Maria’nın 2 aylık hamile olduğu ve doğum günü sebebiyle nişanlısından evlenme teklifi beklediği kaydedildi.

İlias Harpas’ın saat 21.00 sularında tutuklandığı, sorgusu sırasında dün seferi göreve gittiği, bu nedenle askerî tüfeğini temizlediğini, tüfeğin bu sırada kazara patladığını söylediği ancak polisin, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle en az iki aydır seferilerin göreve gitmiyor olması nedeniyle şüphelendiği kaydedildi. Habere göre polis cinayet dahil bütün ihtimalleri araştırıyor.

Maria’nın ölüm haberini alan nişanlısı vukuattan doğrudan RMMO’yu sorumlu tuttu. Nişanlısının RMMO tarafından zimmet edilen tüfek ve mermiler ile can verdiğine, bu durumun ilk kez yaşanmadığına dikkat çeken Ksenios Kiriaku, “Hâlâ anlamadılar” diye isyan etti, şunları ekledi:

“Milli Muhafız Ordusu gelsin bana bunları izah etsin. Neden? Bana cevap verin. Karımı kaybettim. Şimdi ne yapayım söyleyin. Ben de mi öleyim? Bunu istiyorlarsa, öyle olsun. Ordu ile konuşmak istiyorum. Böyle olmaz.”