Güney'de yurt dışında kalan öğrenci ve vatandaşları getirme çabaları sürüyor

Rum hükümetinin, yurt dışında okuyan ve korona virüs konusunda sağlık açısından hassas gruplara dahil olan öğrencileri ve onların haricinde, yaklaşık 200 Kıbrıslı Rum’un da, Yeni Zelanda’dan Amerika’ya kadar olan geniş bir ülke yelpazesinde, yurt dışında mahsur kalanları ülkeye getirtmek için çalıştığı bildirildi

Rum hükümetinin, yurt dışında okuyan ve korona virüs konusunda sağlık açısından hassas gruplara dahil olan öğrencilerin ülkeye getirilmesi için, bir plan üzerinde çalıştığı haber verildi.

Yurt içindeki pozitif vakalarla ilgili durumun izin vermesi durumunda, hafta içinde bu konuda açıklamalar yapılabileceğini yazan Politis gazetesi, öğrencilerin haricinde, yaklaşık 200 Kıbrıslı Rum’un da, Yeni Zelanda’dan Amerika’ya kadar olan geniş bir ülke yelpazesinde, yurt dışında mahsur kaldıklarını belirtti.

Bu kişilerin de ülkeye geri dönüş kategorisi içerisinde bulunduklarını yazan gazete, hali hazırda Avrupa Birliği’ne isimlerden oluşan bir liste gönderildiğini ve AB’nin hali hazırda ilan ettiği Avrupa vatandaşlarının ülkeye geri dönüşü programı çerçevesinde, bir sonraki adımların atılmasının beklendiğini belirtti.

Yurt dışında mahsur kalan ve korona virüs açısından hassas gruba giren öğrencilerin, adaya dönmek için başvuru yapmaları amacıyla, önümüzdeki günlerde bir plan açıklanmasının beklendiğini yineleyen gazete, yurt dışındaki öğrencilere yönelik yardım programının dünden itibaren yürürlüğe konduğunu da belirtti.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in geçtiğimiz hafta sonunda İngiltere, Bulgaristan, Rusya, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan ve diğer bölgelerdeki öğrenci örgütlerinin başkanlarıyla görüştüğünü yazan gazete, yurt dışındaki öğrencilerin ihtiyaçları ve endişeleri konusunda artık daha net bir görüntüye sahip olduklarını ifade etti.

ABD’DEKİ 50 ÖĞRENCİ KONUSUNDA DA PROBLEM VAR

Amerika’da okuyan 50 öğrenci konusunda da problem yaşandığını yazan gazete, öğrenci yurtlarının kapandığını ve öğrencilerin sıkıntı çekmemesi için yöntemler arandığını belirtti.

Haberde, Rum tarafının Washington’daki büyükelçiliği ile ABD’deki Rum örgütlerinin, öğrencilerle irtibat halinde oldukları da ifade edildi.

Öte yandan gazete haberinde, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın yurt dışındaki öğrenciler için bazı destek önlemleri hayata geçirdiğine de yer verdi.

İngiltere’deki “Milli Kıbrıs Federasyonu” aracılığıyla ve Rum Dışişleri Bakanlığı himayesinde, öğrencilere ücretsiz temel gıda ürünleri paketi gönderilmesi programının uygulamaya konduğunu yazan gazete, Rum hükümetinin hali hazırda İngiltere’de beş doktorla sözleşme imzaladığını ve ihtiyacı olan öğrencilerin bu doktorlara internet üzerinde mesaj gönderebileceklerini ve doktorların da hemen bu mesajlara yanıt vereceklerini belirtti.

Haberde, yurt dışında bulunup ilaç tedavisi alması gereken fakat bulundukları ülkede bunu tedarik edemeyen öğrencilerin, gerek internet üzerinden gerek de telefonla, Rum kesimine tedavi konusunda talepte bulunabilecekleri de ifade edildi.

Gazete, İngiltere’de bulunan tüm öğrenciler ile vatandaşların, iki ülke arasında yürürlükte bulunan ikili anlaşma temelinde, ilaç tedavisi almak için Genel Sağlık Sistemi’ne başvuru yapma hakları bulunduğunu da ekledi.

AEGEAN İLE YUNAN PETROLLERİNDEN İŞBİRLİĞİ

Öte yandan Alithia gazetesi, Aegean Havayolları ile Yunan Petrolleri’nin, üretici konumunda olan ülkelerden tıbbi malzeme taşınması için ücretsiz uçuş yapma teklifinde bulunarak, Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın korona virüs mücadelesine katkıda bulunmak için işbirliği yaptığını yazdı.

Haberde, işbirliğinin yalnızca tıbbi malzeme taşınması değil, ülkeye geri dönecek olan kişilerle ilgili olası uçuşlarla alakalı olduğu da belirtildi.