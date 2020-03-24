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Güney'de yasakları delenler papazlar oldu

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Rum Polisinin yasa çerçevesinde hareket ederek, ilgili yasağı deldikleri gerekçesiyle Pazar günü Baf ve “Omorfo” bölgelerindeki iki kilisenin papazlarını rapor ettiğini ve papazların mahkemeye sevk edildiği bildirildi

Güney'de yasakları delenler papazlar oldu

 Güney Kıbrıs’ta Rum Sağlık Bakanlığının yayımladığı ve kapalı alanlarda toplanma konusundaki yasağını ihlal eden bazı olaylar gerçekleştiği haber verildi.
Rum Polisinin yasa çerçevesinde hareket ederek, ilgili yasağı deldikleri gerekçesiyle Pazar günü Baf ve “Omorfo” bölgelerindeki iki kilisenin papazlarını rapor ettiğini ve papazların mahkemeye sevk edileceğini yazan Alithia gazetesi, çünkü kilisede 75’ten fazla kişinin toplandığını kaydetti.
Gazete hafta sonunda toplanma yasağını çiğneyen 13 kişinin rapor edildiğini de ekledi.
Politis gazetesi de haberinde Güney Kıbrıs genelinde 11 bin kontrol yapıldığını ve toplam 32 şikayette bulunulduğunu belirtti.
Gazete başka bir haberinde de, gençlerin tüm yasaklamalara rağmen parklarda ve mahallelerde toplandıklarını ve koronavirüsün bile gençleri korkutmadığını yazdı.
Gazete Rum Polisinin 5 Mart’tan bu yana 8 bin 500 çatapat ile 2 bin havai fişeğe el koyduğunu da ekledi.

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