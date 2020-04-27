banner411
banner69
SON BİR HAFTADA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDEN TOPLAM KİŞİ SAYISI 447…
SON BİR HAFTADA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDEN TOPLAM KİŞİ SAYISI 447…
6 0
DÜNYA GENELİNDE VAKA SAYISI 3 MİLYONU AŞTI, 207 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
DÜNYA GENELİNDE VAKA SAYISI 3 MİLYONU AŞTI, 207 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
11 0
 
Akıllardaki soru: Aşı bulunursa adil dağıtılacak mı?
Akıllardaki soru: Aşı bulunursa adil dağıtılacak mı?
21 0
"Yabancı futbolcular ekonomik olarak zorlamaz"
87 0
Mukhacheva, Kovid 19 ile mücadeleyi tuvale resmetti
Mukhacheva, Kovid 19 ile mücadeleyi tuvale resmetti
9 0
Aktunç: Oynamak için oynamayalım
Aktunç: Oynamak için oynamayalım
165 0
İtalya'da sezonun bitiş tarihi belirlendi
İtalya'da sezonun bitiş tarihi belirlendi
83 0
banner440

Güney'de yapılması planlanan 20 bin testin 16 bini tamamlandı

banner27

Rum Sağlık Bakanlığı’nın çalışanlara yapılması planlanan 20 bin test içerisinden, 11 Nisan’dan dün akşama kadar 16 bin 007’sinin tamamlandığı da belirtildi

Güney'de yapılması planlanan 20 bin testin 16 bini tamamlandı

Rum tarafında dün 7 korona virüs vakası daha tespit edildiği ve vaka sayısının toplam 817’ye ulaştığı haber verildi.
Yeni vakaların, yapılan 2 bin 415 testin sonucunda tespit edildiğini yazan Alithia gazetesi; “İyi Haberden Daha İyiye- Vakalarda İstikrarlı Düşüş- Dün 7 Yeni Vaka Daha” başlıklı haberinde, Rum Sağlık Bakanlığı’nın çalışanlara 20 bin test yapılmasıyla ilgili programı çerçevesindeki testler sonucunda 1 pozitif vaka, geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs’a dönen kişilere yapılan testler sonucunda 3 pozitif vaka, özel inisiyatifle gerçekleştirilen testler sonucunda 2 pozitif vaka ve rasgele alınan numunelere yapılan testler sonucunda ise 1 pozitif vaka tespit edildiğini kaydetti.
Haberde, yapılması planlanan 20 bin test içerisinden, 11 Nisan’dan dün akşama kadar 16 bin 007’sinin tamamlandığı da belirtildi.
Fileleftheros gazetesi ise; “Tedbirlere Uyulması Anahtar” başlıklı haberinde, Moleküler Viroloji öğretim üyesi ve Pandemi danışmanlarından Dr. Leondios Kostrikis’in dün yaptığı açıklamada, kısıtlayıcı önlemlerin kaldırılmasına, kişisel hijyen kuralları ile kendini koruma önlemlerine sıkı sıkıya bağlı kalınmasının eşlik etmesi gerekeceğini söyledi.
Gazete, Kostrikis’in, uzmanların hazırladığı ve kısıtlamalardaki gevşemelerin uygulanmasının başlayacağı yöntem konusunda ise detay vermediğini belirtti.
Kostrikis açıklamasında; “detaylara girmemesine izin verilmesi gerektiğini, çünkü ilk önce siyasi liderliği detaylı bir şekilde bilgilendirmek istediklerini ve kararlarla ilgili yetkiye sahip olanın da siyasi liderlik olduğunu” vurguladı.
Elindeki bilgilere dayanarak, yeni vakalar içerisinde yine süpermarket çalışanları bulunduğunu yazan gazete, rasgele alınan numuneler sonucu da bir pozitif vaka tespit edildiğini belirtti.
Yeni vakalar içerisinde Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü’ne (UNFICYP) mensup bir kişinin daha bulunduğunu yazan gazete, 3 pozitif vakanın ise yurt dışından Güney Kıbrıs’a dönen kişiler olduğunu yineledi.
Haberde, yurt dışından Güney Kıbrıs’a bugüne kadarki gelişler çerçevesinde, 10’dan fazla vaka tespit edildiği ve çoğunluğunun İngiltere’den geldiği de ifade edildi.
Yurt dışından Güney Kıbrıs’a dönenler içerisinde tespit edilen vakalar konusunda endişesi olup olmadığının sorulması üzerine ise Dr. Kostrikis, vakaların kontrol altında olduğunu söyledi.
Kostrikis, bu vakaların sayısı beklenenden biraz fazla olsa da, bu kişilerin kontrol edilecekleri bir ortamda bulunduklarını çünkü yurt dışından ülkeye dönenlerin karantinaya girdiklerini anımsattı.
Referans hastanesi olan “Mağusa” bölgesindeki hastanede 2’si yoğun bakımda olmak üzere toplam 18 kişinin korona virüs tedavisi görmekte olduğunu da yazan gazete, biri Limasol, 4’ü de Lefkoşa Rum kesimindeki hastane olmak üzere 5 kişinin tedavisinin ise solunum cihazına bağlı şekilde yoğun bakım ünitelerinde devam ettiğini belirtti.
Lefkoşa Rum kesimindeki hastanede 4 kişinin ise yoğun bakımda olduğunu fakat solunum cihazına bağlı olmadıklarını yazan gazete, yoğun bakımda tedavi gören hastaların tümünün durumunun kritik fakat sabit olduğuna işaret etti.
“Mağusa” bölgesindeki hastane haricinde, diğer hastanelerde 3 kişinin de normal serviste tedavi görmekte olduğu kaydedildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.