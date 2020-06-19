Güney'de vakasız 4. gün

Güney Kıbrıs'ta bugün yapılan testler sonucunda da pozitif vakaya rastlanamadığı bildirilerek arda arda 4. gün vakasız olarak tamamlanmış oldu.

Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi'nden elde edilen verilere göre, toplam 763 laboratuvar testi sonucunda, koronavirüsü vakası tespit edilmediği bildirildi.

Böylece toplam pozitif vaka sayısı 985'te kalmış oldu.

Bu arada Mağusa Genel Hastanesi'nde bir Lefkoşa Genel Hastanesi'nde bir olmak üzere 2 kişinin tedavisinin devam ettiği bildirildi.