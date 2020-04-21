Güney'de vakaların çoğunluğu 20 ile 40 yaş grubunda

Güney'de koronavirüs vakalarının yüzde 20’unun ise 20-29 yaş grubundan, yüzde 21’inin 30-39 yaş grubuna girdiği, yüzde 19’unun 50-59 yaş, yüzde 17’sinin 40-49, yüzde 13’ünün 60-69, yüzde 11’inin 70-79, yaş grubundan kişiler olduğu belirtildi

Rum basınından Politis gazetesi “Aradip Birinciliğini Koruyor” başlıklı bir haberinde ise, koronavirüsle ilgili istatistiklere de yer verdi.

Buna göre dün akşamüzerine kadar, Güney Kıbrıs’ta alınan 34 bin 87 numune içerisinden toplam 767 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını yazan gazete, 12 kişinin koronavirüs yüzünden hayatını kaybettiğini, aktif hasta sayısının 669 olduğunu, 81 kişinin de iyileştiğini belirtti.

Rum kesimindeki vakaların yüzde 94,36’sının Kıbrıslı Rum olduğunu da yazan gazete, vakaların yüzde 50,4’ünün erkek, yüzde 49,6’sının da kadın olduğuna yer verdi.

Vakaların yüzde 21’inin 30-39 yaş grubuna girdiğini de belirten gazete, yüzde 19’unun 50-59 yaş, yüzde 17’sinin 40-49, yüzde 13’ünün 60-69, yüzde 11’inin 70-79, yüzde 20’unun ise 20-29 yaş grubundan kişiler olduğunu belirtti.

Yüzde 3-4’lük bir oranın ise bebekler, çocuklar, gençler ve çok yaşlılar olduğunu yazan gazete, 9 Mart’ta Güney Kıbrıs’ta 2 pozitif koronavirüs vakası tespit edilmesiyle birlikte, vaka sayısının 1 Nisan’da 58 vakayla pik yaptığını anımsattı.

İlçelere göre vaka sayılarına bakıldığında, nüfusuna göre en fazla vaka sayısının Larnaka’da görüldüğünü ifade eden gazete, bunu Baf, “Mağusa”, Lefkoşa Rum kesimi ve Limasol’un izlediğini kaydetti.

Haberde, Aradip’te 113, Baf’ta 61, Strovlos’ta 51, Larnaka’da 35, Lakadamya’da 34, Lefkoşa Rum kesiminde 25, Limasol’da 19, Paralimni’de ise 14 pozitif vaka görüldüğü de ifade edildi.

GÜNEY KIBRIS’TAN KİEV VE FRANKFURT’A İKİ UÇUŞ

Gazetede yer alan başka bir haberde, Rum Dışişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlığı’nın, bugün ve yarın Güney Kıbrıs’tan Kiev ile Frankfurt’a iki uçuş gerçekleştirilmesini ayarladığı da belirtildi.

Yapılan açıklamada, isteyen öğrenci ve vatandaşların bu uçuşlarla Güney Kıbrıs’tan ayrılabileceklerinin belirtildiği kaydedildi.