Güney'de vaka sayısı yine yükselişte

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınında Güney Kıbrıs’ta pozitif vaka sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.

Güney Kı brıs Sağlık Bakanlığı yetkililerince verilen bilgiye göre bugün 1703 test yapılırken toplam 33 yeni vakanın tespit edildiği bildirildi.

Bugün tespit edilen 33 yeni vakayla birlikte Güney Kıbrıs’ta koronavirüs pozitif vaka sayısı 695’e ulaştı.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, 33 vakadan 16’sının, dün de 12 çalışanında koronavirüs tespit edilen Aradip’teki fırın çalışanı olduğuna dikkat çekildi.

Yapılan açıklamada geriye kalan 13 kişinin teyit edilmiş vakaların temas zincirinin takip edilmesi, 1 kişinin dün Ada’ya dönen Kıbrıs vatandaşlarına yapılan testler, 3 kişinin ise meslek gruplarına yönelik başlatılan testler sonucunda belirlendiği ifade edildi.

Öte yandan bugün iki hastanın daha taburcu edildiği ifade edildi.