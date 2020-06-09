Güney'de vaka sayısı 972'ye yükseldi

Güney Kıbrıs’ta bugün yapılan 422 test sonucunda iki yeni koronavirüs vakası saptandı.



Rum haber kaynakları, Rum Sağlık Bakanlığı’nın yeni bir açıklama yaparak, Güney Kıbrıs’a dönen vatandaşlara yapılan testler arasında iki yeni koronavirüs vakası bulunduğunu kaydettiğini duyurdu.



Bakanlığın bir önceki açıklamasında, son 24 saat içerisinde yapılan testlerde yeni pozitif vaka tespit edilmediği ifade edilmişti.



Son açıklamaya göre ise, son 24 saatte toplam 906 test yapıldı; iki yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 972’ye ulaştı.