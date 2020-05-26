Güney'de vaka sayısı 939'a yükseldi

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 2 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

Rum haber kaynakları, Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 2 bin 214 testin sonucunda 2 yeni pozitif vaka tespit edildiğini aktardı.

Habere göre, vakalardan ilki Athalassa Hastanesi'ne yatırılacak bir kadın hasta.

İkinci vakanın ise, semptomları gösterdiği için özel doktoruna başvuran ve testi pozitif çıkan bir erkek olduğu belirtildi.

Böylece Güney Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı 939'a yükseldi.

Öte yandan Mağusa Genel Hastanesi'nde biri Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören 6 kişi tedavi ediliyor. Lefkoşa Genel Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde ise üç hasta tedavi edilmekte olduğu bildirildi.