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Güney'de vaka sayısı 878'e yükseldi

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Güney'de vaka sayısı 878'e yükseldi

Rum Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içerisinde 4 yeni koronavirüs vakası daha saptandığını, bir kişinin daha hayatını kaybettiğini ancak bu kişinin esas ölüm nedeninin Kovid-19 olmadığını açıkladı. 

Rum haber kaynakları, bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1250 kişiye test yapıldığını ve vakalardan ikisinin, pozitif vakalarla temaslı kişilere yapılan testlerde ortaya çıktığını, ikisinin de kendi isteğiyle test yaptıran kişiler arasında bulunduğunu duyurdu. Bu vakalarla birlikte toplam pozitif vaka sayısı 878'e yükselmiş oldu.

Açıklamada, bugün hayatını kaybeden kişinin 56 yaşında ve ağır hastalık geçmişi olan bir kişi olduğu ve nihai ölüm sebebinin Covid-19 olmadığı ifade edildi.

Rum Sağlık Bakanlığı ayrıca, Güney Kıbrıs’ta şu ana kadar Sars-Cov-2 virüsü taşıyarak ölen kişi sayısının 21, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının da 15 olduğunu açıkladı.

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