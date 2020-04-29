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Güney'de vaka sayısı 843 oldu

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Güney'de vaka sayısı 843 oldu

Güney Kıbrıs'ta bugün yapılan testler sonucunda 6 yeni vaka daha tespit edilirken toplam korona virüs hasta sayısı 843'e ulaştı.

Rum Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından açıklanan rakamlara göre, bugün 2436 test yapılırken, 6 pozitif vaka bulundu.

Yetkililer 6 pozitif vakanın 5 tanesinin bulaşanların temaslıları çevresinde yapılan 315 test sonucunda ortaya çıktığını belirtilrlerken, diğer vakanın ise hastanelere başvuranlara yapılan 232 testte ortaya çıktığı ifade edildi.

Bugün Sağlık Bakanlığı personelleri arasında yapılmaya devam edilen 20 bin test kapsamında 587 kişiye daha test yapılırken pozitif vakaya rastlanmadığı açıklandı.

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