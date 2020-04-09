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Güney'de vaka sayısı 564'e ulaştı

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Güney'de vaka sayısı 564'e ulaştı

Dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgını Güney Kıbrıs’ta da yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Güneyde bugün 38 yeni koronavirüs vakası daha tespit edildi. Rum Sağlık Bakanlığı uzmanlarında yapılan açıklamada bugün yapılan 1216 test sonucunda 38 kişiye daha koronavirüs teşhisi konulduğunu bildirdi. Böylece Güneydeki koronavirüs vaka sayısı 564’e ulaştı.

Öte yandan bugün Güney Kıbrıs’ta bir kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybettiği bildirilirken, ölen kişinin 78 yaşında bir kadın olduğu belirtildi.

Bugüne kadar 15 489 test yapıldığı da bildirilirken, hastalardan 53 kişinin iyileştiği de ifade edildi.Öte yandan Rum Merkezi cezaevinde de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği bildirildi.

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