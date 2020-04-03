Güney'de vaka sayısı 400'e yaklaştı

Güney Kıbrıs'ta koronavirüs salgını her geçen gün büyümeye devam ediyor.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bugün 40 yeni vaka daha tespit edilirken bir kişi de hayatını kaybetti.

Bugün tespit edilen 40 yeni vakayla birlikte Güney Kıbrıs'ta koronavirüs pozitif vaka sayısı 396'ya yükseldi. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 11 oldu.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada bugün 688 test yapıldığını ve bunlardan 40'ında koronavirüs tespit edildiği bildirilirken, bu 40 kişinin 29'unun yakın temastan, 2 kişinin yurt dışından gelen kişilerden 9 kişinin ise nasıl bulaştıklarının henüz tespit edilemediği ifade edildi.

Bugün hayatını kaybeden kişinin 64 yaşında kronik hastalığı olan bir Kıbrıslı Rum olduğu bildirildi.