Güney'de uyuşturucu ticareti büyüyor

Rum Polisi Narkotik Şube’sinin verilerine dayanılarak 2019’da ele geçirilen ecstacy tipi hap miktarının 2018’de ele geçirilenlerden 2.5, hintkeneviri reçinesi miktarının da 10 kat fazla olduğuna dikkat çekildi

Rum tarafında uyuşturucu ticareti ve kullanımında önemli artış kaydedildiği bildirildi. Rum Polisi Narkotik Şube’sinin verilerine dayanılarak 2019’da ele geçirilen ecstacy tipi hap miktarının 2018’de ele geçirilenlerden 2.5, hintkeneviri reçinesi miktarının da 10 kat fazla olduğuna dikkat çekildi.

“Narkotik: Kıbrıs’ta Ölüm Ticareti Şiddetleniyor” başlıklı haberindeü rakamların kokutucu olduğuna vurgu yapan Haravgi, “Çünkü Kıbrıs’ta ne kadar uyuşturucu satıldığını, ölüm tacirlerinin ne kadar para elde ettiğini kimse tahmin edemiyor” ifadesine yer verdi.

Uyuşturucuyla ilintili olarak geçen hafta 5 kişiyi tutuklayan Rum polisinin, uyuşturucu üretimi yapan bir suç örgütüyle karşı karşıya kaldığını hatırlatan gazete, tutuklanan kişilerin kullandığı binalarda sentetik uyuşturucu ürettiklerini gösteren hammadde ve gereçler saptandığını anımsattı.

Habere göre, son iki buçuk yıl içerisinde 2 bin 629 uyuşturucu konusunu aydınlatan Rum polisi 2019’da, 2018’de ele geçirdiğinden çok daha fazla hintkeneviri, kokain ve ecstacy hapı ele geçirdi.

Rum polisi 2018’de bin 305 kişinin karıştığı bin 168 uyuşturucu meselesini aydınlattı; bu kapsamda 301 kök hintkeneviri, 318 kilo 638 gram hintkeneviri, 534 gram hintkeneviri reçinesi, 4 kilo 973 gram kokain, 939 draje ve 15 gram ecstacy hapı ve 1 kilo 159 gram metamfetamin ele geçirdi.

2019’da ise bin 180 kişinin karıştığı bin 305 uyuşturucu konusu aydınlatıldı. Bu kapsamda, 158 kök hintkeneviri, 227 kilo 537 gram hintkeneviri, 60 kilo 131 gram hintkeneviri reçinesi, 48 kilo 745 gram kokain, 2 bin 400 draje ve 432 gram ecstacy hapı ile 971 gram metamfetamin ele geçirildi.

Rum polisi, Mart 2020’ye kadar da 471 kişinin karıştığı 408 uyuşturucu konusu aydınlattı, 24 kök hintkeneviri, 109 kilo 409 gram hintkeneviri, 296 gram hintkeneviri reçinesi, 4 kilo 111 gram kokain, 26 gram ecstacy ve 142 gram ve 23 draje metamfetamin ele geçirdi