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Güney'de uçuş yasağı 2 hafta daha uzatıldı

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Güney'de uçuş yasağı 2 hafta daha uzatıldı

Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Güney Kıbrıs’taki havalimanlarına yönelik uçuşların yasaklanmasını iki hafta daha uzatan genelgeyi yayımladı.
Fileleftheros gazetesi, Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın dün yayımladığı genelgeyle birlikte, Güney Kıbrıs havalimanlarına yönelik, bakanlığın özel izni neticesindeki istisnalar haricindeki tüm uçuşların yasaklanması süresinin 18 Nisan tarihine kadar uzatıldığını yazdı.
Gazete, kargo uçaklarının bu duruma dahil olmadığını anımsattı.

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