Güney'de turizme 86,5 milyon

Rum Yönetimi, koronavirüs nedeniyle turizmde yaşanabilecek bazı sıkıntıların önüne geçilebilmesine yönelik, 86,5 milyon Euro’luk teminat sağlayacak

Rum Bakanlar Kurulu’nun, koronavirüs nedeniyle turizmde yaşanabilecek bazı sıkıntıların önüne geçilebilmesine yönelik, 86,5 milyon Euro’luk teminat sağlanmasını öngören yasa tasarısını önceki gün onayladığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, yasa tasarısının, önceden ödenmiş ve koronavirüs nedeniyle gerçekleştirilememiş seyahatler için 18 ay geçerli olacak “voucher” (kupon) verileceğini ve işletmenin iflas etmesi halinde bile, devlet teminatı sağlanmış olmasından dolayı, bu seyahatlerin yapılabilmesinin sağlanacağını yazdı.

Gazete, yasa tasarısının, seyahatini acenteler vasıtasıyla planlamış olan turistlere toplam 1,5 milyon Euro’luk, turistik tesisle doğrudan bağlantıya geçerek seyahat planı yapmış olan turistlere de toplam 5 milyon Euro’luk teminat verilmesini öngördüğünü belirtti.

Haberde, koronavirüs nedeniyle otel veya diğer turistik tesislerdeki kalışların iptal edilmesiyle ilgili olarak ise toplam 80 milyon Euro’luk devlet teminatı verilmesinin öngörüldüğü ifade edildi.



