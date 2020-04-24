Güney'de tedbirler 2-3 ay içinde kaldırılacak

Rum Sağlık Bakanı Yoannu, tedbirleri aşamalı olarak hafifleteceklerini ve her defasında, salgınla ilgili bilimsel veriler zemininde durum değerlendirmesi yapacaklarını; şayet iyi gidiliyorsa tedbirlerin kontrollü şekilde hafifletileceğini ve 2-3 ay içerisinde de normal hayata geri dönmeyi umduklarını

Güney Kıbrıs’ta koronavirüsle mücadele kapsamında alınan sert tedbirlerin, 2-3 ay içerisinde tamamen kaldırılmasının hedeflendiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Sağlık Bakanı Konstandinos Yoannu’nun, her ne kadar hedef bu olsa da, durum değerlendirmesinde kullanılacak bilimsel veriler ışığında, Rum Hükümeti’nin önceki duruma dönmekte tereddüt etmeyeceğini söylediğini yazdı.

Gazeteye göre Yoannu, tedbirleri aşamalı olarak hafifleteceklerini ve her defasında, salgınla ilgili bilimsel veriler zemininde durum değerlendirmesi yapacaklarını; şayet iyi gidiliyorsa tedbirlerin kontrollü şekilde hafifletileceğini ve 2-3 ay içerisinde de normal hayata geri dönmeyi umduklarını kaydetti.

Yoannu, tedbirlerin hafifletilmesiyle birlikte vaka sayısında artış görülmesini beklediklerini ve bunun kabul edilebilir bir şey olduğunu; ancak bu artışın, tedbirlerin hafifletilmesini engellemeyecek şekilde olmasının önemli olduğunu vurguladı.

Gazete, Rum Sağlık Bakanlığı’nın rastgele seçilecek 800 kişiye test yapılması uygulamasını da dün itibarıyla başlattığını yazdı.

VAKA SAYISI 795

Gazete, Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içerisinde, aralarında bir süpermarket çalışanı ile bir hastabakıcının da bulunduğu 5 yeni vaka tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 795 olduğunu yazdı.

