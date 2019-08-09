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Güney'de sürate karşı üçlü radar uygulaması

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Güney'de sürate karşı üçlü radar uygulaması
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Rum polisi trafik şubesi, otoyollarda ve şehir içlerinde sürat yapılmasını engellemek amacıyla “üçlü trafik radarı” uygulamasına başladı. 
Halkın, “Trafik şubesinde kim daha çok ceza yazacak yarışı var” şikayeti nedeniyle de, pusu kurarak radar uygulaması kaldırıldı.
Fileleftheros’un haberine göre, birkaç gündür uygulamaya başlanan yeni sistemde, sürücülerin, otoyollardaki ilk radarı atlattıktan sonra gaza basmalarını engellemek maksadıyla üç seyyar radar uygulaması yapılıyor. Bir güzergahtaki üç seyyar radar daha sonra da karşı şeride geçerek aynı uygulamayı sürdürüyor. 
Şehir içlerinde de gerek ekip otolu gerek motosikletli trafik polisleri, sürat, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşma veya emniyet kemeri takmama gibi durumları yerinde tespit ve rapor ediyor. 
Bu şekilde, bir günde, Lefkoşa’nın Rum kesiminde 585, Limasol’da da 470 trafik suçu rapor edildi. 

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